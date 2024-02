ComuniKart 2024, l'Expo B2B della Comunicazione alla Fiera di Roma

Torna ComuniKart 2024, l'appuntamento imperdibile per i professionisti della comunicazione e del marketing. La sesta edizione di ComuniKart, l’Expo B2B della Comunicazione, si svolgerà dall'1 al 3 marzo presso gli spazi espositivi di Fiera Roma, confermando la sua posizione di rilievo nel panorama degli eventi dedicati al settore.



L'obiettivo primario di ComuniKart è rappresentare la vasta gamma di servizi e prodotti fondamentali per le attività di comunicazione e marketing, sia online che offline. L'evento sarà il punto d'incontro di specialisti della produzione, creativi, innovatori, operatori, venditori e marketer provenienti dalle più grandi aziende nazionali ed europee del settore della comunicazione, del tessile promozionale, del gadget pubblicitario e delle ultime tecnologie per la stampa.



La sede prescelta, gli spazi espositivi di Fiera Roma, in Via A.G. Eiffel, traversa Via Portuense - Ingresso Est, Padiglione 2, offre una posizione strategica facilmente raggiungibile con vari mezzi di trasporto, inclusi quelli pubblici.



ComuniKart 2024 non sarà solo un'occasione per esporre e scoprire le ultime novità del settore, ma anche un momento di formazione e condivisione. Durante le tre giornate dell'evento, il pubblico avrà l'opportunità di partecipare a seminari e workshop organizzati dallo staff di ComuniKart in collaborazione con le aziende espositrici, approfondendo tematiche di rilevanza per il settore.



Le novità in esposizione spazieranno dalla stampa digitale, promozione tessile e ricamo, digital signage, fotografia, abbigliamento e gadget promozionale, serigrafia e litografia, fresatura, cartellonistica, insegnistica, incisione, e tanto altro ancora.



L'ingresso a ComuniKart 2024 è riservato esclusivamente agli operatori del settore: per ottenere il biglietto gratuito, è possibile scaricarlo dal sito ufficiale dell'evento (https://www.comunikart.it/dbbar/iscrizione.php).



Per rimanere costantemente aggiornati sul programma e sugli espositori, si consiglia di seguire il sito e le pagine social di ComuniKart 2024 Roma.