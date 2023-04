ComuniKart 2023, l’Expo B2B alla Fiera di Roma

Torna ComuniKart 2023, l'Expo B2B della Comunicazione, creato con l'obiettivo di rappresentare l'ampia gamma di servizi e prodotti di cui tutte le imprese si avvalgono per le proprie attività di comunicazione e marketing, sia online che offline. L'evento, che giunge alla sua quinta edizione, si terrà dal 14 al 16 aprile presso gli spazi espositivi di Fiera Roma, in Via A.G. Eiffel, traversa Via Portuense - Ingresso Est, Padiglione 2.



L'obiettivo principale di ComuniKart è quello di dare ai professionisti del settore della pubblicità e della comunicazione l'opportunità di mostrare i loro prodotti, servizi e innovazioni. L'evento riunirà specialisti della produzione, innovatori, creativi, operatori, venditori e marketer, provenienti dalle più grandi aziende nazionali ed europee del mondo della comunicazione, del tessile promozionale, del gadget pubblicitario e delle ultime tecnologie per la stampa. Un'occasione per confrontarsi sulle ultime novità del settore e per incontrare i leader del mercato di riferimento.



Durante le tre giornate si terranno anche dei seminari e workshop organizzati dallo staff di ComuniKart in collaborazione con le aziende espositrici. L'evento è diventato un appuntamento immancabile per tutti gli operatori del settore, grazie alla posizione strategica di Fiera Roma, che ne consente un facile raggiungimento con i vari mezzi di trasporto, compresi quelli pubblici.



Tutte le novità inerenti al settore della stampa digitale, promozione tessile e ricamo, digital signage, fotografia, abbigliamento e gadget promozionale, serigrafia e litografia, fresatura, cartellonistica, insegnistica, incisione, e tanto altro ancora, vi aspettano a ComuniKart 2023 Roma…oltre a due imperdibili novità. Per la prima volta infatti, la manifestazione ospiterà anche il gift food e il settore dei souvenir, ampliando così la sua offerta.



L'ingresso è riservato esclusivamente agli operatori del settore. È possibile scaricare l’invito gratuito dal sito dell'evento.



Per rimanere aggiornati sul programma e sugli espositori, è possibile seguire il sito e le pagine social di ComuniKart 2023 Roma.