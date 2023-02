"Come te è impossibile", tributo a Califano di Butinar

"Come te è impossibile" è il tributo a Franco Califano di Gianfranco Butinar che arriva al Teatro Sistina di Roma il prossimo 20 marzo.

Lo spettacolo è una emozionante fotografia musicale dell’impareggiabile universo artistico del Maestro Franco Califano. Ideato da Gianfranco Butinar (figlioccio artistico del grande Poeta-Cantautore), è un delicato omaggio alla straordinaria vita artistica di Califano ed anche un’occasione per raccontarne la sua grandezza.

Oltre due ore di live, tra pietre miliari della canzone, chicche sconosciute ai più, monologhi deliranti e commoventi allo stesso tempo, aneddoti pazzeschi ed inediti esclusivi che sono rimasti nel cassetto di Gianfranco dopo la sua scomparsa.

Ad accompagnare Butinar sul palco artisti della musica con una band capitanata dal Maestro Stefano Scartocci, per 22 anni costola di Lucio Dalla! Un concerto, un atto, un Tributo, ed un coinvolgimento per il pubblico crescente ed inesauribile. La capacità di emozionare del protagonista, Gianfranco Butinar, ed il suo amore sconfinato e viscerale per il suo padre artistico di cui ha assorbito voce, gesta, e movenze nel gesticolare. Emozioni da vivere e da raccontare.