Coma_Cose, il tour a Roma

I Coma_Cose sono partiti con il tour "Un meraviglioso mondo di incontrarsi" e arrivano a Roma l’11 e il 12 aprile all’Orion Club. La tournée, interamente Sold out, sta approdando nei principali club italiani e conta due date estere a Parigi e Londra. Uno show unico, che propone i migliori brani del duo: dalle canzoni già culto di “Inverno Ticinese” fino ai brani sanremesi “Fiamme Negli Occhi” (Doppio Disco di Platino) e “L’Addio” (Disco d’Oro), attraversando gli album “Un Meraviglioso Modo di Salvarsi” (2022), “Nostralgia”(2021) e “Hype Aura” (2019).

Un meraviglioso modo di incontrarsi è una produzione di Palace Agenzia in collaborazione con BPM Concerti.

I Coma_Cose hanno partecipato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano L’ADDIO (Asian Fake/ Epic Records Italy/ Sony Music Italy), scritto dai Coma_Cose e prodotto da Fabio Dalè e Carlo Frigerio (Mamakass), e si sono aggiudicati il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Alla vigilia dell’inizio del Festival di Sanremo, “L’Addio” aveva già ricevuto il Premio Lunezia per Sanremo 2023 per la qualità dei suoi contenuti. California e Fausto Lama sono saliti sul palco dell’Ariston per la seconda volta dopo l’esordio nel 2021 che li ha visti conquistare pubblico e critica con il brano “Fiamme Negli Occhi”.

Intimi, delicati e allo stesso tempo dirompenti, i Coma_Cose sono il duo più interessante del panorama musicale attuale, apprezzati fin dal loro esordio con l’EP-manifesto “Inverno Ticinese” (2017), successo poi riconfermato con gli album “Hype Aura” (2019) e “Nostralgia” (2021). Con il nuovo album “Un Meraviglioso Modo Di Salvarsi”, uscito il 4 novembre per Asian Fake e Epic Records/Sony Music (e pubblicato di nuovo il 10 febbraio con l’aggiunta del brano di Sanremo 2023 “L’Addio”), segnano il loro ritorno sulle scene e alla musica live con il tour UN MERAVIGLIOSO MODO DI INCONTRARSI, che dal 17 marzo tocca i principali club italiani, oltre a due speciali tappe all’estero, a Parigi e Londra. Il tour andrà poi avanti per tutta l’estate.