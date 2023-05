“Colori in Pentola", mostra d'arte, pizza e spritz nel Ristorante Pizzeria Napul'è

Giovedì 18 maggio 2023, dalle 19.30, lo storico Ristorante Pizzeria Napul'e', in viale Giulio Cesare, presenta il primo appuntamento di "Colori in Pentola".

Nello Spazio Esterno sarà allestito il progetto a cura di Ludovica Cerioni fotografa, la mostra d'arte della poliedrica pittrice Eleonora Bernazza, iscritta al secondo anno all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio d'Amico.

L'idea nasce per coniugare la tradizione della pizza napoletana, declinata anche in nuove tipologie con accostamenti particolari e ingredienti di stagione, con la moda dell'aperitivo. “Tre Arti a Confronto”: tre linguaggi universali che hanno sempre interessato l’uomo per comunicare i propri sentimenti, emozioni e passioni. Agli ospiti-pubblico è riservata un’esperienza sensoriale trasversale poiché vi è consumo dell’arte nelle sue varie forme.

Ad allietare la serata sarà la selezione musicale del Dj UPNEA. L’ingresso è libero.

Per info e prenotazioni: 06 32 31 005