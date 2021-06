Colori in movimento, la mostra

Legal 4Transport, un network di professionisti con competenze specialistiche nell’ambito del diritto della navigazione e dei trasporti – fondato dall’avvocato Giuseppe Loffreda - inaugura la nascita della sua attività con la mostra di Grazia Fanfani Colori in movimento.

Una scelta di oltre trenta opere, fra dipinti e arredi che, per il dinamismo cromatico del segno e delle forme astratte, riflettono il progetto di Legal 4Transport di ospitare e promuovere mostre ed eventi culturali in linea con i suoi valori professionali, contro “la monotonia del tipo, la schiavitù della moda, la tirannia delle abitudini, e l’abbassamento dell’uomo al livello della macchina”.

Scrive in catalogo Caterina Napoleone, curatrice della mostra: Conoscere la simpatia dei colori, accostare le tinte vive in contrasti smaglianti e destare sensazioni che sollecitano l’immaginazione in un’armoniosa catena di emozioni, è l’essenza della pittura di Grazia Fanfani. Artista solare e poliedrica nel cogliere l’ineffabile, non cessa di sorprendere con il palpito delle sue atmosfere interiori trasfigurate in scenari mutevoli che vibrano con la leggerezza dei suoi pastelli.

“L’incontro con le due straordinarie sorelle Mazzetti, Lorenza e Paola, è stato decisivo nella concezione delle mie opere più recenti. Il senso del colore e delle forme astratte che sempre era stato in me, ha trovato nuovo slancio e ha permesso alla mia fantasia di vagare libera tra i colori e le forme della natura”. Esprimersi in visioni cromatiche che assumono i colori del cielo e la trasparenza dell’aria, sono il compendio di una vita dedicata all’arte. Nata a Sansepolcro – la patria di Piero della Francesca – cresciuta in un ambiente familiare dagli spiccati interessi artistici e culturali, Grazia Fanfani si è diplomata in Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Roma e ha avuto il privilegio di coltivare il culto della bellezza con un mentore d’eccezione, quale è stato, nei suoi anni di formazione, Vittorio Cini. L’architettura, il design e il restauro degli interni arricchiscono il quadro delle sue passioni che tuttora persegue con entusiasmo e plauso internazionali. Sodale dell’architetto Francesco D’Ayala Valva, esponente della scuola di Wright, ne ha rivisitato il prototipo di una sedia – in esemplari numerati da 1 a 20 dal titolo Materia – decorandone schienale e seduta in una singolare combinazione fra lo stile anni Cinquanta e l’arte contemporanea. Una serie di arredi, esposti al Macro di Roma nel 2019, cui si aggiungono, con effetti iridati e multipli paragonabili alla variabile meraviglia di un caleidoscopio, i piani di tavolo in vetri colorati e retro illuminati. Opere che, accanto ai pastelli su carta e su tela, oggi Grazia Fanfani presenta nella mostra Colori in movimento, che Legal 4Transport ha voluto come evento inaugurale del suo nuovo progetto. Un esordio sotto gli auspici di una buona stella.



Inaugurazione giovedì 1° luglio su invito, dalle ore 18.30 alle 21.30



L’esposizione è visitabile su appuntamento

dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 20



tel. 335 6920933

info@legal4t.it



www.legal4t.it



www.graziafanfani.com

