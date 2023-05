Colore enigma creatività

Spazio Hangar, laboratorio sperimentale d’arte, unisce all’interno dei suoi progetti una serie di rassegne, nello specifico personali, che hanno l’intento di presentare allo spettatore sfaccettature intrinseche d’artista. Hangar for Artists è un progetto dedicato all’Artista e alla sua personale visione globale e

periferica dell’arte. Libero di muoversi all’interno dello spazio co-protagonista delle sue opere. La prima rassegna di Hangar for Artists ha come protagonista Giada Rotundo, artista milanese classe 1991.



COLORE ENIGMA CREATIVITA’

Rielaborando immagini dal passato, e in particolar modo dall’Ottocento e dagli inizi del

Novecento, l’artista debutta nel campo della pittura attraverso la pratica della figurazione,

intervallando caduchi momenti di astrattismo.

La sua arte, come egli stessa definisce, non è né concettuale né politica, ma strettamente

personale e nasce da ispirazioni improvvise, nate dalla meraviglia, dal candore infantile nel vedere e osservare le cose; atteggiamento che rappresenta l’impeto del fanciullino, che entra, con curiosità, nell’avventura della realtà per conoscerla, innamorarsene e di conseguenza ritrarla.

Vi è, però, in questo contesto puro e armonico una sottile critica, rivolta a temi estremamente attuali che riportano le opere ad una dimensione esistenziale adulta con particolare riferimento alle diverse declinazioni dell’universo femminile.



Ha collaborato con Yag Garage, /f urb ä/, Wundergrafik, Ceravento, West Art Collective, The Copeland Gallery, Visioni Altre Gallery, Atelie22, Pira Espacio, Fabbrica del Vapore, Metodo Milano Artist-run Space, Galleria Tirabasso, Passepartout Unconventional Gallery, Artepassante Project, Piano Craft Gallery and Galleriazro.