Collettiva di Primavera 2023 | Mostra mercato d'arte contemporanea

Come di consuetudine, marzo porta con sé aria di primavera e l’attesa mostra mercato della galleria Edarcom Europa! Presso gli spazi espositivi in Via Macedonia 12 a Roma, la Collettiva di Primavera apre i battenti con un lungo weekend inaugurale: venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 marzo.



In quest’occasione un allestimento straordinario, predisposto come una piccola fiera, permetterà l’esposizione di tutti gli artisti rappresentati dalla galleria, conferendo una visione d’insieme al ricchissimo catalogo: oltre 40 autori, tra i quali importanti maestri del Novecento e selezionati artisti contemporanei, e oltre 400 opere tra dipinti, sculture e opere grafiche (tra litografie, serigrafie e acqueforti).



Non mancheranno nuove opere ad arricchire l’offerta. I visitatori sono invitati a scoprire le novità e a riscoprire i grandi classici della galleria Edarcom Europa partecipando alla 49^ edizione della mostra mercato primaverile. La professionalità e la competenza del personale accompagnerà esperti collezionisti e curiosi appassionati in un’esperienza di visita personalizzata e, nell’eventualità di un acquisto, saprà coadiuvare la scelta dell’opera d’arte ideale con la modalità di pagamento confacente a ogni esigenza.



Condizioni d’acquisto personalizzate e vantaggiose accompagneranno la Collettiva di Primavera per tutto il suo svolgimento: su tutte le opere verrà proposto uno straordinario sconto del 20% in caso di pagamento in unica soluzione e del 10% in caso di pagamento rateale. Anche nello SHOP ONLINE, inserendo il codice PRIMAVERA23, sarà infatti possibile accedere alla medesima promozione e la spedizione sarà un regalo della galleria.



La promozione sarà valida per tutta la durata della Collettiva di Primavera fino al 29 aprile.



INFORMAZIONI



MOSTRA: Collettiva di Primavera 2023

PERIODO: 24 marzo – 29 aprile 2023

OPERE DI: Ugo Attardi, Enrico Benaglia, Franz Borghese, Ennio Calabria, Angelo Camerino, Claudio Caporaso, Michele Cascella, Tommaso Cascella, Giuseppe Cesetti, Angelo Colagrossi, Roberta Correnti, Marta Czok, Luca Dall'Olio, Mario Ferrante, Salvatore Fiume, Franco Fortunato, Felicita Frai, Franco Gentilini, Gianpistone, Emilio Greco, Renato Guttuso, Ivan Jakhnagiev, Franco Marzilli, Piero Mascetti, Maurizio Massi, Renzo Meschis, Francesco Messina, Mauro Molle, Norberto, Sigfrido Oliva, Ernesto Piccolo, Giorgio Prati, Domenico Purificato, Aldo Riso, Carlo Roselli, Sebastiano Sanguigni, Aligi Sassu, Cynthia Segato, Mariarosaria Stigliano, Orfeo Tamburi, Lino Tardia, Renzo Vespignani.

INDIRIZZO: Via Macedonia 12, Roma (San Giovanni – Appio Latino)

INAUGURAZIONE MOSTRA: Venerdì 24,Sabato 25 e Domenica 26 Marzo ore 10:30/13:00 e 15:30/19:30

ORARIO MOSTRA: da lunedì a sabato ore 10:30/13:00 e 15:30/19:30



Gallery

















INFO: 06.7802620 – www.edarcom.it