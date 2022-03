Collettiva di Primavera 2022: Mostra mercato d'arte contemporanea

Torna il tradizionale appuntamento con la “Collettiva di Primavera” alla galleria d’arte Edarcom Europa, in via Macedonia 12 e 16 a Roma.

Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 marzo, Francesco e Gianfranco Ciaffi inaugureranno l’attesa mostra mercato dedicata al lavoro di tutti gli artisti presenti nel catalogo della galleria. Coloro che interverranno verranno accompagnati lungo un ricco e suggestivo percorso espositivo, alla scoperta di oltre quattrocento dipinti, sculture, litografie, serigrafie e incisioni di importanti e selezionati artisti del ‘900 e contemporanei.

Una vera e propria piccola fiera d’arte dove esperti collezionisti e nuovi appassionati potranno scoprire i diversi linguaggi e le molteplici tecniche con la possibilità di valutare l’acquisto delle opere in esposizione a condizioni particolarmente vantaggiose. Infatti, per tutto il periodo della mostra, verrà applicato uno sconto straordinario del 10% in caso di pagamento rateale e del 20% in caso di pagamento in unica soluzione.

Dopo il weekend inaugurale, la mostra proseguirà fino al 30 aprile 2022. L’accesso sarà consentito nel rispetto delle norme di sicurezza e pertanto sarà necessario presentare all’ingresso il Green Pass.



INFORMAZIONI



MOSTRA: Collettiva di Primavera 2022

OPERE DI: Ugo Attardi, Enrico Benaglia, Franz Borghese, Ennio Calabria, Angelo Camerino, Claudio Caporaso, Michele Cascella, Tommaso Cascella, Giuseppe Cesetti, Angelo Colagrossi, Roberta Correnti, Marta Czok, Mario Ferrante, Salvatore Fiume, Franco Fortunato, Felicita Frai, Franco Gentilini, Gianpistone, Emilio Greco, Renato Guttuso, Ivan Jakhnagiev, Andrea Marcoccia, Franco Marzilli, Piero Mascetti, Maurizio Massi, Francesco Messina, Mauro Molle, Sigfrido Oliva, Ernesto Piccolo, Giorgio Prati, Domenico Purificato, Aldo Riso, Carlo Roselli, Sebastiano Sanguigni, Aligi Sassu, Cynthia Segato, Mariarosaria Stigliano, Orfeo Tamburi, Lino Tardia, Renzo Vespignani.

PERIODO: 18 marzo – 30 aprile 2022

INDIRIZZO: Via Macedonia 12, Roma (San Giovanni – Appio Latino)

INAUGURAZIONE: Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 marzo (orario: 10:30/13:00 e 15:30/19:30)

ORARIO MOSTRA: da lunedì a sabato ore 10:30/13:00 e 15:30/19:30

INFO: 06 7802620 – www.edarcom.it