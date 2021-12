Collettiva di Primavera 2021 | Mostra mercato d'arte contemporanea

Dal 3 al 31 dicembre torna l’appuntamento con la Collettiva di Fine Anno, la mostra mercato dedicata al lavoro di tutti gli artisti della galleria Edarcom Europa.



Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 dicembre è il weekend inaugurale della “Collettiva di Fine Anno”, la tradizionale mostra mercato di opere del ‘900 e contemporanee organizzata dalla Galleria Edarcom Europa. Proprio negli spazi espositivi della galleria, in via Macedonia 12 e 16 a Roma, per tutto il mese di dicembre sarà possibile scoprire dipinti, sculture, litografie, serigrafie e incisioni di Maestri del ’900 e selezionati artisti contemporanei. Tutte le 400 e più opere in mostra potranno inoltre essere acquistate con uno straordinario sconto sul prezzo di listino che verrà applicato sia in caso di pagamenti in unica soluzione che per pagamenti rateali fino a 24 mesi.



La “Collettiva di Fine Anno”, giunta alla 47^ edizione, è da sempre un appuntamento atteso e apprezzato da un ampio numero di esperti collezionisti e nuovi appassionati. Proprio a questi ultimi è dedicata la massima attenzione per far si che l’acquisto di un’opera d’arte, spesso la prima opera per la propria casa, sia un’esperienza unica ed improntata alla crescita culturale e alla serenità personale. Lo staff della galleria è a disposizione di ogni visitatore per presentare in modo completo e trasparente le caratteristiche di ogni lavoro e per consigliare, qualora venga richiesto, l’opera adatta per ogni tipo di esigenza.



Oltre ad essere il luogo perfetto per acquistare una o più opere per la propria casa, la galleria Edarcom Europa è da sempre un punto di riferimento per regali di sicuro successo per ogni circostanza. Da quelli aziendali e professionali a quelli più preziosi e personali, le opere presenti in catalogo possono rivelarsi l’idea giusta per rappresentare in modo unico il messaggio di un augurio speciale. A questo proposito, per la prima volta quest’anno, una selezione di opere grafiche di diversi autori verrà presentata ad un prezzo straordinariamente accessibile e inclusivo di confezione regalo, consegna su Roma o spedizione in tutta Europa.



Proprio per facilitare la visita della galleria, saremo aperti con il consueto orario anche l’8 dicembre e le domeniche 28 novembre, 5, 12 e 19 dicembre.



INFORMAZIONI



MOSTRA: Collettiva di Fine Anno 2021

OPERE DI: Ugo Attardi, Enrico Benaglia, Franz Borghese, Ennio Calabria, Angelo Camerino, Michele Cascella, Tommaso Cascella, Giuseppe Cesetti, Angelo Colagrossi, Roberta Correnti, Marta Czok, Mario Ferrante, Salvatore Fiume, Franco Fortunato, Felicita Frai, Franco Gentilini, Gianpistone, Emilio Greco, Renato Guttuso, Ivan Jakhnagiev, Andrea Marcoccia, Franco Marzilli, Piero Mascetti, Maurizio Massi, Francesco Messina, Mauro Molle, Sigfrido Oliva, Ernesto Piccolo, Giorgio Prati, Salvatore Provino, Domenico Purificato, Aldo Riso, Carlo Roselli, Sebastiano Sanguigni, Aligi Sassu, Cynthia Segato, Mariarosaria Stigliano, Orfeo Tamburi, Lino Tardia, Renzo Vespignani.

INAUGURAZIONE: Venerdì 3, Sabato 4 e Domenica 5 Dicembre

PERIODO: 3 – 31 dicembre 2021

ORGANIZZAZIONE: Galleria d’Arte Edarcom Europa

INDIRIZZO: Via Macedonia, 12, Roma

ORARIO: 10:30/13:00 – 15:30/19:30 (siamo aperti anche l’8 dicembre e le domeniche 5, 12 e 19 con lo stesso orario)



INGRESSO: L’accesso è libero ma è consentito a non più di otto persone per volta. E’ obbligatorio indossare correttamente la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza dagli altri.