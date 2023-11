Alla vigilia del traguardo dei cinquant’anni di attività che verrà tagliato nel 2024, Gianfranco e Francesco Ciaffi dedicano l’intero weekend di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 dicembre all’inaugurazione della 49^ edizione della tradizionale mostra mercato di fine anno.



Per questo importante appuntamento, tutti gli ambienti saranno allestiti per dar spazio a oltre quattrocento tra dipinti, sculture e grafiche originali in edizione limitata di tutti gli artisti trattati dalla galleria. Oltre 40 i nomi, tra Maestri storici del ‘900 e selezionati autori contemporanei, tra i quali poter scovare l’opera più affine ai propri gusti e alla propria sensibilità.



E per tutta la durata dell’evento la galleria rimarrà aperta tutti i giorni, comprese le domeniche (3, 10 e 17 dicembre), con una proposta imperdibile che renderà ancora più piacevole un eventuale acquisto.



OPERE DI: Ugo Attardi, Giuseppe Barilaro, Enrico Benaglia, Franz Borghese, Ennio Calabria, Angelo Camerino, Claudio Caporaso, Michele Cascella, Tommaso Cascella, Giuseppe Cesetti, Angelo Colagrossi, Roberta Correnti, Marta Czok, Luca Dall’Olio, Mario Ferrante, Salvatore Fiume, Franco Fortunato, Felicita Frai, Franco Gentilini, Gianpistone, Emilio Greco, Renato Guttuso, Ivan Jakhnagiev, Franco Marzilli, Piero Mascetti, Maurizio Massi, Renzo Meschis, Francesco Messina, Mauro Molle, Norberto, Sigfrido Oliva, Ernesto Piccolo, Giorgio Prati, Domenico Purificato, Aldo Riso, Carlo Roselli, Sebastiano Sanguigni, Aligi Sassu, Cynthia Segato, Mariarosaria Stigliano, Orfeo Tamburi, Lino Tardia, Renzo Vespignani.



INFORMAZIONI



MOSTRA: Collettiva di Fine Anno 2023 | 49^ mostra mercato di arte contemporanea

PERIODO: 1° – 30 dicembre 2023

INDIRIZZO: Via Macedonia 12, Roma (San Giovanni – Appio Latino)

INAUGURAZIONE MOSTRA: venerdì 1°, sabato 2 e domenica 3 dicembre ore 10:30/13:00 e 15:30/19:30

ORARIO MOSTRA: Fino a domenica 17 dicembre tutti i giorni ore 10:30/13:00 e 15:30/19:30



INFO: 06.7802620 – www.edarcom.it