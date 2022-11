48esima Mostra Mercato d'arte contemporanea: Collettiva di fine anno 2022

Torna il tradizionale appuntamento con la mostra mercato d’arte contemporanea della galleria Edarcom Europa.



Il grande evento di fine anno è arrivato! La galleria Edarcom Europa inaugura l’attesa mostra mercato di Natale con un weekend sorprendente: venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 novembre la Collettiva di Fine Anno riempirà gli spazi espositivi della galleria con le sue molteplici forme e i suoi brillanti colori.



Tutti gli artisti della galleria in un’unica grande mostra!



Più di 40 artisti in mostra e circa 400 opere esposte rendono questo evento, ormai giunto alla 48^ edizione, un’occasione imperdibile per ammirare l’arte dei grandi Maestri del ‘900 italiano e di alcuni tra i più stimati artisti dei nostri giorni. Dipinti e sculture di grande pregio, ma anche litografie, serigrafie e acqueforti costituiscono il corposo catalogo che la galleria mette a disposizione di esperti intenditori e di giovani appassionati che il gentile e professionale staff saprà accompagnare nella scelta più adatta.



Per tutta la durata della mostra sconti straordinari su tutte le opere in mostra!



L’acquisto di un’opera d’arte è il miglior regalo che si possa pensare per sé o per le persone care. E mentre l’atmosfera natalizia si diffonde impreziosendo le strade della città, la galleria Edarcom Europa ne rimane a sua volta calorosamente coinvolta e invita a condividere il sentimento festoso che la fine dell’anno porta con sé. Solo per l’occasione, aperture e sconti straordinari!



Aperti anche domenica!



La galleria sarà aperta tutti i giorni (comprese le domeniche 27 novembre, 4, 11 e 18 dicembre) con i consueti orari e fino al 31 dicembre proporrà eccezionali sconti sui prezzi di listino, non soltanto in galleria ma anche nello shop online, di cui si segnala una nuova veste! Tutto il sito web è stato rivisitato con una vetrina ancora più accattivante, rinnovato design e un’esperienza ancora più efficiente per l’utente.



Sconti imperdibili anche sul nuovo shop on line!



Via Macedonia 12 a Roma e www.edarcom.it sono gli indirizzi, fisico e virtuale, dove recarsi per concedersi una coccola o dedicare a qualcun’altro un pensiero speciale e concludere, nella maniera più calorosa e soddisfacente possibile, questo 2022.



INFORMAZIONI



MOSTRA: Collettiva di Fine Anno 2022 | 48^ mostra mercato di arte contemporanea

PERIODO: 25 novembre – 31 dicembre 2022

INDIRIZZO: Via Macedonia 12, Roma (San Giovanni – Appio Latino)

INAUGURAZIONE MOSTRA: Giovedì 25, venerdì 26 e domenica 27 novembre ore 10:30/13:00 e 15:30/19:30

ORARIO MOSTRA: Fino a domenica 18 dicembre tutti i giorni ore 10:30/13:00 e 15:30/19:30



INFO: 06.7802620 – www.edarcom.it