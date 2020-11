Collettiva di Fine Anno 2020: mostra mercato d'arte contemporanea

Dal 27 novembre al 31 dicembre 2020, presso la galleria d’arte Edarcom Europa in via Macedonia 12 e 16 a Roma, torna la tradizionale mostra “Collettiva di Fine Anno” giunta quest’anno alla 46^ edizione. Oltre 400 le opere esposte tra dipinti, sculture, litografie, incisioni e serigrafie di oltre 40 importanti artisti della seconda metà del ‘900 e contemporanei.



Quest’anno, per garantire il piacere della visita a tutti nel massimo rispetto delle norme di distanza e sicurezza, le vantaggiose proposte solitamente collegate al solo weekend inaugurale saranno attive per tutta la durata della mostra. Su tutte le opere esposte verrà riservato, in via straordinaria, lo sconto dell’IVA in caso di pagamento rateale e a questo verrà aggiunto un ulteriore 10% in caso di pagamento in unica soluzione. Lo stesso trattamento verrà applicato anche a tutti gli acquisti on line sul nostro e-shop e la spedizione sarà totalmente gratuita. Il personale della galleria sarà lieto di informare, consigliare e guidare per via telefonica coloro che vorranno richiederne l’assistenza.



All’inaugurazione della “Collettiva di Fine Anno” verrà dedicato l’intero weekend di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 novembre e per tutta la durata della mostra la galleria sarà aperta tutti i giorni comprese le domeniche 6, 13 e 20 dicembre.



INFORMAZIONI



OPERE DI: Ugo Attardi, Enrico Benaglia, Franz Borghese, Ennio Calabria, Angelo Camerino, Michele Cascella, Tommaso Cascella, Giuseppe Cesetti, Angelo Colagrossi, Roberta Correnti, Marta Czok, Mario Ferrante, Salvatore Fiume, Franco Fortunato, Felicita Frai, Franco Gentilini, Gianpistone, Emilio Greco, Renato Guttuso, Ivan Jakhnagiev, Andrea Marcoccia, Franco Marzilli, Piero Mascetti, Maurizio Massi, Francesco Messina, Mauro Molle, Sigfrido Oliva, Ernesto Piccolo, Giorgio Prati, Salvatore Provino, Domenico Purificato, Aldo Riso, Carlo Roselli, Sebastiano Sanguigni, Aligi Sassu, Cynthia Segato, Mariarosaria Stigliano, Orfeo Tamburi, Lino Tardia, Renzo Vespignani.

INAUGURAZIONE: 27, 28 e 29 novembre 2020 (orario 10,30/13 – 15,30/19,30)

PERIODO MOSTRA: 27 novembre – 31 dicembre 2020

IDEAZIONE: Gianfranco e Francesco Ciaffi

ORGANIZZAZIONE: Galleria d’arte Edarcom Europa

INDIRIZZO DELLA GALLERIA: Via Macedonia, 12/16 – Roma

ORARIO DELLA GALLERIA: tutti i giorni 10,30/13,00 – 15,30/19,30 (fino al 20 dicembre aperto anche domenica)

INGRESSO: L’accesso è libero ma è consentito a non più di quattro persone per volta. E’ obbligatorio indossare correttamente la mascherina e mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri.

INFO: 06 7802620 – www.edarcom.it