Colle Gianicolo e Villa Sciarra

Pur non facendo parte dei 7 storici Colli di Roma, il Gianicolo è uno dei colli più amati da tutti per la sua storia e il meraviglioso panorama su Roma antica.

Situato sulla sponda destra del fiume Tevere, dalla sua altura si ammira tutto lo splendore della sponda sinistra con i suoi tetti, le sue cupole, i suoi palazzi.

Nel punto più alto del colle furono poste le statue equestri di Garibaldi e di Anita e lungo la via del Gianicolo fu collocata una miriade di mezzibusti di illustri garibaldini che ci accompagnano nel percorso verso il Fontanone di Paolo V e il gioiello architettonico del colle con il nascosto Tempietto del Bramante. Il tour prosegue a piedi a Villa Sciarra, proprietà dei Barberini dalla metà del XVII secolo e quindi di Maffeo Sciarra, venne trasformata nel 1902 dal nuovo proprietario, Giorgio Wurts, secondo il gusto neobarocco in auge in quel periodo, e consegnata nel 1930 dagli eredi a Benito Mussolini: una piccola perla verde di Roma.



Appuntamento ore 11.00 in Piazza San Pietro in Montorio: Cercare Bandiera Viola Roma Caput Tour



Durata Visita Guidata 2 ore circa (Gianicolo con lo sparo di Mezzogiorno, Fontana Acqua Paola, Tempietto Bramante (da fuori), Porta San Pancrazio si arriva a piedi a Villa Sciarra 400m)



Si richiede a tutti i partecipanti di munirsi di mascherina e possibilmente guanti

Costo Visita Guidata € 13.00 (adulti)‚ € 5.00 (bambini 5-13 anni) € 2.00 noleggio auricolari (Obbligatori per tutti per il mantenimento delle distanze di sicurezza).



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.