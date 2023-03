Colla Zio in concerto a Roma

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con “Non mi va” e l’uscita dell’album “Rockabilly carter”, per i Colla Zio – band rivelazione del Festival – è tempo di live con Rockabilly Blaster Tour.

Il tour - organizzato da Vivo Concerti che ha scelto i Colla Zio per entrare a far parte del suo prestigioso roster – partirà martedì 22 marzo da Roma (Largo Venue), per poi proseguire giovedì 30 marzo a Firenze (Viper Theatre), venerdì 31 marzo a Bologna (Locomotiv Club), lunedì 3 aprile a Torino (Hiroshima Mon Amour) e terminerà nella loro città, a Milano, martedì 4 aprile (Santeria Toscana 31), per un appuntamento che è già sold-out.

Rockabilly Blaster Tour sarà l’occasione per vedere il collettivo finalmente sul palco, in un live esplosivo. Cinque città italiane accoglieranno i cinque Colla Zio e tutta l’energia della loro musica e dei loro vent’anni. Quello dei Colla Zio è un live potente, frutto della ricerca musicale in studio ma soprattutto degli anni in cui la band suonava in strada con in braccio una chitarra, scoprendo la polifonia e mescolando armonizzazioni e barre. Questa autenticità e questa ricerca rimangono ancora oggi un marchio di fabbrica del collettivo, pronto a darne dimostrazione dal vivo.

Le prevendite per Rockabilly Blaster Tour sono disponibili sul sito www.vivoconcerti.com. L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri canali ufficiali.