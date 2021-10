Cold Shot in concerto al Charity Café

La Cold Shot band nasce nel 2001 per iniziativa del chitarrista e cantante Davide Papaleo. Il gruppo propone un tributo al grande chitarrista texano Stevie Ray Vaughan, offrendo un’ampia panoramica della sua produzione musicale. Duranti quesgti anni di attività la band si è attirata l’attenzione della stampa specializzata, finendo persino sulla copertina della celebre rivista “Chitarre”. Hanno partecipato a numerosi festival dedicati al Blues, in particolare Il prestigioso Liri Blues Festival e lo European Festival di Bucharest.



Line-up

Davide Papaleo, Voce & Chitarra

Alberto Biasin, Basso

Fabrizio Facus Cucchiella, Batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00



Per via del distanziamento, i posti fronte palco all'interno del locale, si sono ridotti a 14. Nello specifico: 3 tavolini da 2 persone nella parte superiore del nostro piccolo "anfiteatro" più altri 2 tavolini da 4 persone nella parte inferiore. Prenderemo Prenotazioni solo per la Cena con ingresso dalle 20:30 alle 21:00 (poi decade)



I concerti avranno sempre inizio alle ore 22:00 e si svolgeranno sempre in 2 SET



ad ogni SET sarà prevista una Prima Consumazione Obbligatoria al costo minimo di 10€

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...