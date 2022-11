Colazione with Santa da Hard Rock Cafe

Come ogni anno Babbo Natale farà l’attesa visita all’Hard Rock Cafe Roma per esaudire i desideri dei nostri piccoli Rockers. Quest'anno a grande richiesta ci sarà un triplice appuntamento, giovedì 8, sabato 17 e domenica 18 Dicembre 2022, dalle 10 alle 12.

Mentre tutta la famiglia sara’ impegnata a gustare la deliziosa colazione americana, i piccoli Rockers potranno scrivere la letterina di Natale e bisbigliare i loro desideri a Babbo Natale in persona. Durante la mattinata ci saranno inoltre giochi e baby dance in compagnia degli aiutanti di Babbo Natale e un regalino natalizio in omaggio per tutti i bambini partecipanti!

Menu colazione Kids & Adulti

Cestino di croissant assortiti e pane tostato da condividere

Uova strapazzate

Croccante bacon

Salsiccia

Pomodorini arrosto al timo

Sautée di funghi Champignon

Pancake con sciroppo d'acero

Marmellata / Burro / Nutella

Succo di frutta;

Una bevanda calda a scelta tra caffe', cappuccino, latte o the;

Incluso un bicchiere di Prosecco solo per adulti maggiorenni!

Menu vegetariano kids & adulti

Cestino di croissant assortiti e pane tostato da condividere

Uova strapazzate

Pomodorini arrosto al timo

Sautée di funghi Champignon

Pane tostato

Fagioli 'baked beans'

Beyond the meat Sausage

Pancake con sciroppo d'acero

Marmellata / Burro / Nutella

Succo di frutta

Una bevanda calda a scelta tra caffe', cappuccino, latte o the

Incluso un bicchiere di Prosecco solo per adulti maggiorenni!

Foto dalla pagina Facebook di @HardRockCafeRome