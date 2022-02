CreativeMornings Rome: la colazione più talk di Industrie Fluviali

Cosa significa “Monumental” per chi fa arte? E per ciascuno di noi? A esplorare il tema di febbraio sarà il duo artistico Motorefisico, ospite di CreativeMornings Rome, la colazione con talk più creativa di Roma.



Mercoledì 23 febbraio, alle 8:30, a Industrie Fluviali, torna CreativeMornings Rome: incontri mensili per la comunità creativa romana che prevedono un talk di 20 minuti + colazione gratis!

A parlare di “Monumental””, il tema del mese condiviso con altre 224 città del mondo, sarà il duo artistico Motorefisico. Nel lavoro degli architetti e designer romani Lorenzo Pagliara e Gianmaria Zonfrillo di monumentale c’è la passione, ma anche la grandezza dei loro progetti (dalla decorazione di interni alla creazione di pavimentazioni e pareti, alle installazioni tridimensionali, fino all’allestimento e video art). Accurati, minimalisti, illusori, equilibrati, mutevoli, monumentali, trasformano lo spazio ricostruendone le geometrie.



Dopo lo stop pandemico, riparte dal vivo l’appuntamento mensile con CreativeMornings Rome: la colazione con breve talk che butta giù dal letto i romani. Ogni mese un tema diverso, un ospite differente e tante realtà del territorio da scoprire nella cornice informale di una colazione. Dopo gli eventi passati che hanno visto fra tanti come ospiti l’astronauta Umberto Guidoni, il vignettista Mauro Biani, i filosofi Tlon, il musicista Teho Teardo, alla colazione di febbraio prima del talk di Motorefisico, si potrà conoscere il progetto di illustrazioni su Roma di H501 e lo spazio poliedrico di Industrie Fluviali.



CreativeMornings nasce nel 2008 a New York da un’idea della designer Tina Roth Eisenberg ed è ora presente in 224 città del mondo. Grazie ad un team di creativi di diverse estrazioni, dal 2015 è anche a Roma in compagnia in Italia di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Firenze, Ancona.



L’evento è a ingresso gratuito (con colazione offerta) con prenotazione del posto obbligatoria sul portale dell’evento https://creativemornings.com/talks/motorefisico