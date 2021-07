ColapesceDimartino dal vivo all'Auditorium Parco della Musica

Il duo rivelazione di Sanremo 2021 ColapesceDimartino, dopo lo straordinario successo dell’ ultimo album “I mortali²” e della hit in vetta a tutte le classifiche streaming e radio “Musica leggerissima” (già certificata Disco di Platino), sarà il 26 e 27 luglio in Cavea all'Auditorium Parco della Musica.

I due cantautori siciliani presenteranno uno show potente e sorprendente in cui suoneranno live sia i brani che compongono “I Mortali” che alcuni classici del loro repertorio solista. Ad accompagnarli sul palco ci saranno anche Adele Altro (Any Other, una vera perla rara del panorama underground italiano), Alfredo Maddaluno (polistrumentista e produttore) e Giordano Colombo (batterista live di Franco Battiato e coproduttore, con Federico Nardelli, di Musica leggerissima).



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...