COLA DI RIENZO. L’ALLORO E LA CENERE

La Roma medievale, muta, ma presente in tutta la sua maestosità, sarà l’incantevole palcoscenico di “Cola di Rienzo, l’alloro e la cenere”, una visita guidata in costume storico con spettacolo itinerante condotta da Michela Barone, guida turistica autorizzata e interpretata dagli attori Luciano Tribuzi e Maury Incen.

La vita di Cola di Rienzo, dal suo ritorno a Roma, dopo la fanciullezza trascorsa ad Anagni, fino alla sua tragica morte, sarà narrata dai personaggi che ebbero parte attiva: la madre Maddalena, il nobile Stefano Colonna il Vecchio, la moglie Livia e lo stesso Cola.

La visita guidata interesserà i luoghi della vicenda, con particolari approfondimenti sull’edilizia medievale che in modo bizzarro e, allo stesso tempo, suggestivo, utilizzava reimpiegare elementi architettonici di epoca romana.

Tappa importante di questo tour, sarà la Casa dei Crescenzi, erroneamente attribuita anche allo stesso Cola di Rienzo, ma che ben rappresenta lo spirito, tipicamente medievale, di far rivivere lo splendore di Roma antica.

Di quest’ultima si ammirerà il foro Boario, l’Arco di Giano, quello degli Argentari al Velabro e, dall’alto, tutta la magnificenza del Foro Romano, che, ai tempi di Cola, veniva chiamato Campo Vaccino.

Ci si immergerà, poi, nella severa e robusta atmosfera medievale degli edifici attribuiti alla famiglia dei Pierleoni e della Chiesa di San Giorgio al Velabro, sulla cui facciata Cola di Rienzo fece affiggere i celebri quadri simbolici per spiegare al popolo il suo programma politico.



DISTANZIAMENTO SOCIALE

In osservanza delle misure di sicurezza previste dal decreto con il distanziamento sociale, si richiede a tutti i di munirsi di mascherina. Per tutte le visite guidate sarà obbligatorio l’uso del sistema microfono/auricolare per consentire di seguire tutte le spiegazioni anche a notevoli distanze. Pertanto ad ogni partecipante sarà fornita una radiotrasmittente sanificata, una salvietta igienizzante sigillata e un auricolare sterile usa e getta.

APPUNTAMENTO:

Sabato 29 Agosto ore 21 e domenica 30 Agosto ore 20

Sabato 5 Settembre ore 21 e domenica 6 Settembre ore 20

Davanti alla Chiesa di San Nicola in Carcere, Via del Teatro di Marcello, 46

DURATA

Due ore circa.

COSTI

1 partecipante: 10 euro,

coppia di partecipanti: 18 euro ,

bambini fino ai 10 anni: gratis,

ragazzi tra i 10 e i 16 anni: 5 euro,

gruppi: sconti per gruppi, da concordare.



PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE

Al cell. 339.8346689 - anche whatsApp (Michela)

SOLO PER INFORMAZIONI

Pagina Facebook “Quattro passi nel tempo”

Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=KSzeydvEcCc