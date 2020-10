CoinUp Roma: mercatino evento Videogames/Boardgames

Il Palacavicchi ospiterà presso la propria location, il COIN UP. Il Coin up è il primo evento italiano dedicato al mondo del retrogaming, board games e videogiochi usati. Organizzato da appassionati del settore stanchi di girovagare tra i grandi eventi alla ricerca del pezzo mancante, quel tesoro nascosto che manca alla nostra collezione personale.



L'intenzione degli organizzatori è quella di diventare un punto di riferimento per tutte quelle persone private e non solo, che cercano un evento per comprare, vendere e scambiare i propri cimeli.



La manifestazione avrà luogo il 17 ed il 18 ottobre e vedrà l'alternarsi di ospiti e momenti ludici avvalendosi di varie aree dove sarà possibile sostare e giocare.

Saranno infatti presenti:

AREA CABINATI

Sarà allestita una vera e propria sala giochi disposta in più di 300 metri quadrati di cabinati. Per l’ingresso all’ area dei cabinati verrà chiesto un contributo di 2€ che garantirà puro divertimento. Entrambe le giornate vedranno svolgersi tantissimi tornei su cabinati arcade per rivivere le sfide della sala giochi!

AREA GIOCHI DA TAVOLO

Naturalmente non poteva mancare un'area dedicata alla prova di alcune perle del passato, come ad esempio Brivido e Heroquest. Non mancherà poi per i meno nostalgici qualche gioco veloce e divertente.

AREA FOOD

L'evento è completamente al coperto e nell'area interna ci sarà la possibilità di mangiare e bere.



All’entrata dell’evento sarà richiesto l’utilizzo della mascherina come DPI personale, l’utilizzo del gel disinfettante e la misurazione della temperatura, previa la non accettazione all’entrata della manifestazione. Verranno predisposti dei sensi obbligatori per lo spostamento, diversificando l’entrata e l’uscita. Gli espositori saranno distanziati tra loro (e tra i clienti) e metteranno a disposizione gel disinfettante ai clienti.

L’area dei giochi da tavolo e dei cabinati saranno seguite da personale attuo a verificare il corretto svolgimento delle sessioni di gioco per rispettare le normative anti Covid-19. Il ristorante presente garantirà il rispetto delle normative anti Covid-19. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in caso di disposizioni regionali/nazionali.



Il costo giornaliero è di €5. Entrata gratuita per i bambini fino a 12 anni se accompagnati da un adulto con biglietto

Ingresso gratuito per disabili con invalidità certificata al 100% e 1 accompagnatore.