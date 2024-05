Codeway 2024: dal ‘procurement’ internazionale al Piano Mattei, apre la Fiera della Cooperazione

Come si diventa fornitori di una delle grandi agenzie delle Nazioni Unite? Come partecipare alle grandi gare internazionali indette dalle Banche Multilaterali? Quali sono le opportunità e criticità offerte dal Piano Mattei? E quali quelle del Global Gateway della Commissione Europea?

Codeway, la Fiera della Cooperazione allo Sviluppo

Questi sono alcuni degli interrogativi ai quali sarà possibile trovare delle risposte a Codeway, la Fiera della Cooperazione allo Sviluppo, che si terrà a Fiera Roma dal 15 al 17 maggio. Organizzata da Fiera Roma e Internationalia, con la partnership scientifica di The European House Ambrosetti, la manifestazione è realizzata con il supporto di Camera di Commercio di Roma e Regione Lazio, il patrocinio di MAECI, AICS e CNR e in collaborazione con UNOPS, ICE7ITA e EEN. Per tre giorni tutti gli attori della Cooperazione, a cominciare dalle Istituzioni politiche e finanziarie, passando per aziende, organizzazioni della società civile, organismi internazionali, enti locali e università si potranno incontrare e confrontare sui principali temi d’interesse per il mondo della Cooperazione.

La Fiera sarà aperta dal Viceministro con delega alla Cooperazione, Edmondo Cirielli, dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dal Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Marco Riccardo Rusconi, dal Direttore Generale di Italian Trade Agency Lorenzo Galanti e Anne-Claire Howard, Direttore del Procurement Group di UNOPS.

Focus sulle aziende

Codeway, che nasce per mettere in contatto il settore privato con il mondo della Cooperazione, quest’anno prevede vari momenti destinati alle aziende: tra cui spiccano il focus sul Procurement, sul Finance e i pitch di presentazione di idee e prodotti.

"Siamo lieti di sostenere questa V edizione di Codeway Expo, dove AICS sarà presente con uno stand e in numerosi panel ed eventi. Codeway Expo è un appuntamento centrale per il mondo del settore privato che vuole investire nella cooperazione allo sviluppo e l’Agenzia vuole accompagnare questo mondo, anche sulla spinta del Piano Mattei, in un rafforzato impegno. In questo, è fondamentale la logica del partenariato: imprese che magari non si sono ancora affacciate nei Paesi partner della Cooperazione possono farlo in alleanza con altri soggetti, a partire dalle organizzazioni della società civile che quei Paesi e quei territori conoscono molto bene” commenta il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Marco Riccardo Rusconi.



“Codeway Expo - sottolinea l’Amministratore unico di Fiera Roma Fabio Casasoli - nasce con l’obiettivo di fornire strumenti di sostegno e stimolo al ruolo delle imprese - pubbliche e del settore privato - nell’ambito della strategia italiana ed europea di aiuto allo sviluppo. In quest’ottica promuove azioni di business responsabile, incontri, relazioni, attività che aprano prospettive di crescita e occupazione, specie per le giovani generazioni”.

Per la prima volta 7 agenzie delle Nazioni Unite, coordinate da UNOPS, saranno riunite insieme per spiegare alle aziende i principi e le modalità per diventare fornitori delle grandi agenzie del sistema ONU, con un’attenzione particolare ai settori alimentare, sanitario e umanitario.

Grazie al contributo dell’Ufficio Rete Estera di Agenzia ICE, poi, le aziende avranno l’opportunità unica di incontrare e fare networking con i responsabili procurement di 6 importanti Banche Multilaterali internazionali tra le più attive nel finanziarie progetti di cooperazione. In particolare saranno presenti in Fiera rappresentanti di Banca Mondiale, Banca Africana di Sviluppo, Banca Asiatica di Sviluppo, Banca Interamericana di Sviluppo, Banca Europea degli Investimenti e Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

L’Italia e l’Europa

E se il primo giorno si focalizza sull’interazione tra aziende e organismi internazionali della Cooperazione, il secondo giorno avrà al centro l’Italia e l’Europa. In collaborazione con AVSI la mattina del 16 si parlerà di Piano Mattei per l’Africa, condividendo esperienze di successo e ci si interrogherà sui dubbi alla presenza dei vertici della Cabina di regia del Piano Mattei di Palazzo Chigi e Paolo Lombardo Direzione Cooperazione Internazionale e Finanza per lo Sviluppo di Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

Nel pomeriggio invece verrà illustrato alle aziende il Global Gateway il piano europeo di investimenti nella Cooperazione da 300 miliardi di euro, passando in rassegna i progetti prioritari e condividendo l’esperienza di chi lo sta seguendo da mesi. Il sistema finanziario italiano attivo nella cooperazione e nell’internazionalizzazione (CDP, SACE, SIMEST) sarà poi a disposizione delle aziende per incontri e valutazioni.

L’ultimo giorno, infine, si parlerà di Sanità d’emergenza e di Agricoltura, mentre nell’Arena le aziende che hanno risposto alla Call for Ideas dei mesi scorsi e che sono state selezionate potranno tenere un ‘Pitch’ per presentare al mondo della Cooperazione e ai suoi attori prodotti e progetti tenuti nel cassetto.

Gli eventi collaterali

Parallelamente al programma ufficiale, nei 3 giorni si terranno, infine, eventi collaterali organizzati da associazioni e organismi: AICS, UNIDO ITPO, IILA, Associazione Italiana per l’Arbitrato, Confartigianato, CIHEAM, OIM, Link2007.

Qui il programma completo.

Informazioni utili

Codeway Expo si terrà il 15 e 16 maggio dalle 9.30 alle 18.00, il 17 maggio dalle 9.30 alle 14.00 presso Fiera Roma in via Portuense 1645-47 a Roma (Padiglione 8, ingresso NORD). Ingresso gratuito previa registrazione sul sito ufficiale.

Codeway Expo sarà in concomitanza con EdilExpoRoma 2024 - Tutto per Costruire e Abitare, in programma nei padiglioni 4, 5, 6 e nell’area esterna di Fiera Roma dal 15 al 19 maggio 2024. Aziende nazionali e internazionali, le rappresentanze di ordini professionali e associazioni di settore, un fitto calendario di convegni, seminari e workshop e crediti formativi per i professionisti. Tutte le info su www.edilexporoma.it e sui social dell’evento.