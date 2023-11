Codeway Expo si presenta, al via l'anteprima internazionale a Roma

Un focus sulla cooperazione profit dedicato ad aziende, istituzioni, addetti del settore e giornalisti. Martedì 14 novembre dalle 10.30 alle 16.30 i principali attori della cooperazione italiana (MAECI, AICS, CDP), europea e internazionale, le organizzazioni della società civile, le associazioni di rappresentanza delle PMI italiane e le stesse imprese si incontrano in Farnesina.

CODEWAY EXPO

Al via l’anteprima internazionale 2023 di CODEWAY EXPO, la manifestazione fieristica sulla cooperazione allo sviluppo in ottica business, organizzata da Fiera Roma a maggio 2024 con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L’anteprima - che si terrà a Roma presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionalela alla Sala Aldo Moro - sarà un incontro tra addetti ai lavori per riflettere sul ruolo del settore privato nei nuovi scenari della cooperazione allo sviluppo, titolo della giornata (qui il programma dettagliato).

La mattinata, aperta dal Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli e chiusa dal Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, sarà occasione anche per presentare i bandi Aics, strumento privilegiato per promuovere il numero delle imprese e delle filiere italiane coinvolte nella cooperazione. Nel pomeriggio verrà illustrato lo studio strategico sul coinvolgimento del settore privato nelle iniziative di cooperazione allo sviluppo a cura di The European House Ambrosetti, partner di Fiera Roma nell’organizzazione di CODEWAY EXPO.

Il programma completo

Di seguito il programma nel dettaglio:

Dalle 9:30 alle 10:30 - Welcome coffee e registrazione.

Dalle 10:30 alle 11:15 - Presentazione dell’evento, a cura di Massimo Zaurrini, Direttore Africa e Affari. Saluti istituzionali: Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Marjeta Jager, Vice Direttore Generale e responsabile per la Direzione, Commissione Europea INTPA Sustainable Finance, Investment and Jobs. Economy that works for the People. Presentazione Bandi Aics a cura di Aics.

Dalle 11:15 alle 13:30 - "Settore profit e Sviluppo. Nuovi percorsi". Introduce e coordina Carlo Batori, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Capo della Task Force Clima, Finanza e Digitale per lo Sviluppo della DGCS. "Nuovi scenari di cooperazione: quale spazio per le PMI". Intervengono: Francesca Ciardiello, Responsabile Sviluppo Sostenibile, ENI*; Marinella Giannelli, Deputy Scientific Administrator CIHEAM Bari; Diana Battaggia, Direttore, UNIDO ITPO Italy; Gianpaolo Silvestri, CNCS, Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo; Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio. Presentazione di CODEWAY EXPO 2024 a cura di Fiera Roma.

Dalle 13:30 alle 14:30 - Light lunch.

Dalle 14:30 alle 16:30 - Studio strategico sul coinvolgimento del settore privato nelle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Modera: The European House Ambrosetti. Intervengono: Lorenzo Tavazzi, Partner e Responsabile Sviluppo Internazionale, TEHAAICS - Direttore/Reggente; Paolo Lombardo, Direttore Cooperazione Internazionale, CDP - Cassa Depositi e Prestiti Letizia Pizzi, Direttore Generale, Confindustria Assafrica & Mediterraneo.

Per partecipare occorre registrarsi tramite il seguente link.