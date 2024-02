Club Dogo a Rock in Roma 2024

A sorpresa un nuovo annuncio targato Rock in Roma 2024: i Club Dogo si esibiranno il 19 luglio 2024 all’Ippodromo delle Capannelle.

I biglietti saranno disponibili su rockinroma.com, su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone dalle ore 14:00 di martedì 27 febbraio.

Dopo 10 Forum di Assago sold-out in poche ore, e dopo il clamoroso annuncio del concerto-evento di San Siro, i Club Dogo continuano a regalare nuove emozioni ai fan di tutta Italia, per ricambiare l’enorme affetto e i tributi di stima ricevuti per l’album Club Dogo (da 6 settimane saldamente in top 10 FIMI), annunciando il concerto a Rock in Roma.

Biglietti disponibili su rockinroma.com e su www.ticketone.it dalle ore 14:00 di mercoledì 28 febbraio; in tutti i punti vendita Ticketone dalle 10:00 di lunedì 4 marzo