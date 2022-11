“Clouds of Eden”, la mostra di Gabriele Picco nella libreria dell'hotel Eden

Hotel Eden, rinomato albergo cinque stelle lusso della collezione Dorchester Collection, ospiterà presso La Libreria, situata al piano terra accanto alla lobby, e considerata il salotto dell’arte dell’albergo, la mostra “Clouds of Eden” di Gabriele Picco, curata da Valentina Ciarallo, in occasione della seconda edizione di “Roma Arte in Nuvola”, fiera internazionale di arte moderna e contemporanea che si tiene presso la suggestiva Nuvola di Fuksas (17 – 20 novembre 2022).

La mostra “Clouds of Eden” inizierà martedì 15 e terminerà mercoledì 23 novembre 2022 (dalle ore 9.00 alle ore 18.00), e si potranno ammirare le opere di Gabriele Picco, artista visivo e scrittore bresciano classe 1974.

“Che cosa sono le nuvole?” è il rimando alla dimensione artistica pasoliniana a cui l’artista fa riferimento. Le nuvole come forme mistiche, impalpabili ed evanescenti: da una parte le vediamo associate al tema dell’icona, incarnatosi in modelli in scala di automobili storiche come la Fiat 500 o la Dayane, dall’altra proposte in diverse varianti coloristiche e materiali, tra cui l’utilizzo di marmi pregiati come il Bianco di Carrara o il Rosa del Portogallo, sormontate sempre da un piccolo volatile ton sur ton.

Gabriele Picco vanta diverse esposizioni nazionali ed internazionali di disegni, dipinti e sculture in spazi privati e musei. Tra i premi vinti dall’artista, si possono citare il Premio New York con il Ministero degli Affari Esterni, il Premio Michetti 200 e il Premio Alinovi per la consulenza delle arti. Ha partecipato a diverse manifestazioni come la Biennale di Tirana, la Biennale di Praga, Eutopia a Shangai. Ha esposto all’estero presso gallerie di New York, Vienna, Colonia e musei e fondazioni quali il Palazzo delle Papesse a Siena, il museo d’arte contemporanea di Monfalcone, la Gamec e il Mac di Ravenna. Infine, una sua opera è stata acquistata dalla Collezione Montblanc e diciassette suoi disegni sono entrati a far parte della collezione del MoMa a New York.

Come scrittore ha pubblicato i romanzi: “Aureole in cerca di santi”, con Ponte alle Grazie e “Cosa ti cade dagli occhi”, con Mondadori, tradotto in spagnolo, in portoghese e in Catalano e vincitore del Premio Viadana giovani. Nel 2021 ha pubblicato la graphic novel “New York era piena di zigomi” (Postmediabooks), finalista al premio Tuono Pettinato 2022.