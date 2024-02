Clonazione da Tiffany al Teatro Marconi

Gustavo (Marco Belocchi) è uomo emotivamente provato a causa dell’improvvisa morte della moglie nonché musa ispiratrice del suo lavoro di affermato pubblicitario. A causa della perdita dell’ispirazione, Gustavo si affida ad una società di clonazione, la Fast Clonation di Ludovico Tiffany, che grazie ad un semplice capello gli consentirà di riavere la moglie al suo fianco in carne ed ossa.



Salvo poi scoprire che la moglie resuscitata (Marina Suma) per mezzo della macchina clonatrice è insopportabile e dispotica, tanto che chiede al signor Tiffany di sbarazzarsi di lei mediante il processo di clonazione inversa. Purtroppo però, una serie di fortuite coincidenze non faranno in modo che ciò accada, e il povero Gustavo si ritroverà vittima del suo stesso desiderio.



Una commedia che offre spunti di riflessione esplorando il rapporto tra l'umanità e la tecnologia, il desiderio umano di controllare e manipolare la natura, e la complessità delle relazioni umane in un mondo sempre più tecnologico.



Con; Marina Suma, Marco Belocchi, Giovanni Ribò, Tania Lettieri, Valentina Maselli e Dario Bianconi - Regia di Marco Belocchi - Musiche originali i Fabio Bianchini - Costumi e foto: Maria Letizia Avato - Scenografia e disegno luci: Manuela Barbato - Produzione: Associazione Culturale Genta Rosselli ETS e Coop. Tam Tam



Orari: Da giovedì a sabato h 21:00/domenica h 17:30



Info & prenotazioni - 065943554 - info@teatromarconi.it