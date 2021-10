Clinica Transylvania

Sabato 30 Ottobre | 19:00

Domenica 31 Ottobre | 19:00

Info e prenotazioni al numero 0655340226 o al 3711793181







In una clinica per mostri, il primario dottor Dracula e sua moglie Vampiria, accolgono tutti i mostri che hanno dei problemi di salute.

Quando decideranno di assumere un nuovo infermiere cominceranno i guai!

Una passerella di mostri famosi come Frankenstein, il fantasma Formaggino, la Sposa Cadavere, streghe e altri saranno protagonisti di questo spettacolo comico e molto interattivo.



Spettacolo comico e ricco di interazioni con il pubblico.

Adatto a tutti i bambini!



CAST



Gallery

Con Massimo De Giorgio, Veronica Liberale, Antonio Losito

