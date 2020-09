Cleopatra il mito, la mostra

Mercoledì 23 settembre 2020 alle ore 17.00 si inaugura presso l’Ambasciata della Repubblica Araba d’Egitto, Ufficio delle Relazioni Culturali e Didattiche, la mostra Cleopatra “il Mito” personale di Mirella Ventura a cura di Anna Isopo con testo e presentazione a cura del critico d’arte Cinzia Folcarelli.

La mostra verrà inaugurata con la presenza straordinaria di S.E. l'Ambasciatore d'Egitto Hisham Badr. Mirella Ventura dedica alla grande Regina Cleopatra circa 25 opere in cui racconta in maniera magistrale la figura controversa dell’ultima regina d’Egitto, studiando attentamente la vita della sovrana e la complicata simbologia dell’Egitto precristiano. Affascinata dalla statuaria ellenistica e romana che ritrae la sovrana come una dea, Mirella ha guardato sicuramente anche alle opere dei grandi artisti del passato, come Michelangelo, che la ritrasse in un bellissimo disegno custodito alla Galleria degli Uffizi e ha studiato la vasta letteratura sulla Regina d’Egitto, soprattutto il celebre Antonio e Cleopatra di William Shakespeare.

Le opere sono state realizzate dall’artista con una tecnica molto elaborata che unisce pittura ad olio e particolari smalti che regalano lucentezza alle composizioni. Mirella ha lavorato molto sulle velature del color oro che, giocando con la luce, impreziosiscono i lavori rendendoli vibranti.

Nei suoi lavori nulla è affidato al caso, ogni particolare ha un preciso significato iconografico e simbolico. Le fonti antiche ci descrivono la regina come una donna di grandissimo fascino, dalla voce melodiosa, colta e conoscitrice di molte lingue straniere ed idiomi. Sedusse uomini di grande carisma come Cesare e Marco Antonio e riuscì a governare un paese vasto come l’Egitto e le sue province. Nei quadri di Mirella Ventura traspare tutto ciò, l’artista è riuscita a presentare l’aspetto sensuale ma anche ieratico della regina in opere arcaiche e moderne al tempo stesso, lasciandosi ispirare da tutto ciò e realizzando opere dal forte impatto visivo, raffinate e fortemente presenti, caratterizzate da una cifra stilistica molto personale, che riescono ad emozionare lo spettatore, facendolo viaggiare nel tempo e nello spazio.

La mostra si fregia della conferenza “La Donna nei Misteri Egizi” a cura dell’Associazione Archeosofica di Roma

Inaugurazione:

Ambasciata della Repubblica Araba d’Egitto

Ufficio delle Relazioni Culturali e Didattiche

Via delle Terme di Traiano 13 | Roma

Mercoledì 23 settembre 2020 | ore 17.00

Apertura al pubblico: dal 23 settembre al 5 ottobre 2020

Orari della mostra:

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16 sabato e domenica chiuso



Organizzazione:

ANNA ISOPO

Arte Borgo Gallery

Borgo Vittorio 25 – 00193 Roma

345 - 22.28.110

info@arteborgo.it

www.arteborgo.it