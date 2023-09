Clearing, la mostra personale di Sue Kennington

Curva Pura è lieta di iniziare la nuova stagione espositiva presentando Clearing, mostra personale dell’artista inglese Sue Kennington, a cura di Davide Silvioli.

La mostra raccoglie una selezione di opere appartenenti agli ultimi esiti della ricerca dell’artista, contraddistinta da un'indagine sul colore che, da sempre, costituisce l’elemento al centro della sua sperimentazione. Il linguaggio del colore, risolto attraverso il gesto, corrisponde, infatti, allo strumento di comunicazione da lei esplorato per conseguire, nell’atto pittorico, la massima tensione tra volontà e inconscio. Invero, la sua pratica parte da un preliminare studio scientifico dello spettro cromatico, che permette all’autrice di lavorare con l’immediatezza esecutiva necessaria per tradurre sulla tela l’impulsività dell’istinto, al fine di raggiungere una dimensione espressiva dalla eco universale.

Secondo tali accenti, i lavori in esposizione, conclusione di un modus operandi così delineato, parlano dell’impossibilità di codificare l’azione pittorica in maniera prescrittiva e, perciò, prescindono dalla trasmissione di un contenuto descrittivo per aprirsi, come un salto nel buio, agli effetti incerti di un flusso creativo che si rivela indisciplinabile.



BIO



Sue Kennington (Londra, 1955. Vive e lavora tra Roma e la Toscana). Ha compiuto i suoi studi a Londra, al Goldsmiths College (MFA, 2002) e al Chelsea College (BA Fine Art 1998). Nel 1996 ha partecipato alla rassegna New Contemporaries, alla Tate Liverpool e al Camden Arts Center di Londra. Tra le mostre più recenti si ricordano: Colour Flex, Terrace Gallery, Londra, 2022; Spazio, Forma, Ritmo, Civico Museo d’Arte Moderna e Contemporanea, Anticoli Corrado (RM), 2022; Sue Kennington & Fleur Simon | New Work, Sid Motion Gallery, Londra, 2019; Third Hand, C2 Contemporanea, Firenze, 2018. È stata selezionata per il Premio Internazionale di Pittura Lissone 2018, esponendo al Museo d'Arte Contemporanea di Lissone. Dal 2015 è parte attiva del collettivo di Hickster Projects.





