Clavdio in concerto a Largo Venue

Una fusione perfetta tra una voce profonda e calda, testi poetici e puntuali e melodie morbide capaci di entrare sottopelle fin dal primo ascolto, che nel live trova il suo pieno compimento.

Sabato 28 gennaio alle ore 21, CLAVDIO sarà in concerto al Largo Venue di Roma per presentare Guerra Fredda, il suo nuovo album per Bomba Dischi.

Un’occasione per ascoltare dal vivo il nuovo disco del cantautore romano, un atteso ritorno dopo i successi raccolti dal singolo d’esordio Cuore nel 2018 (entrato subito nel circuito radio mainstream e che ha raccolto milioni di visualizzazioni sulle piattaforme digitali), dall’album Togliatti Boulevard (2019) e dai tour che lo hanno visto esibirsi in tutta Italia.

Guerra Fredda è un’intensa e profonda raccolta di pensieri e riflessioni, un diario intimo dal sapore agrodolce scritto a cuore aperto, mese dopo mese, in cui CLAVDIO si mette in discussione e racchiude le sensazioni ed emozioni vissute negli ultimi anni.

Otto canzoni, fra cui il singolo che ne ha anticipato l’uscita Freccia e Graminacee in feat con Malika Ayane, in cui l’artista affronta la propria personalissima Guerra Fredda, appunto.

Uno scontro innanzitutto con se stesso, che nasce da una continua ricerca interiore, e affronta momenti di crisi esistenziale, per arrivare a capirsi, ad accettarsi e accettare le proprie scelte. E poi con il mondo esteriore, con le relazioni, le aspettative proprie ed esterne, le situazioni che negli ultimi anni si sono create e modificate attorno a lui. Non ultimo, quello con la scrittura, nel voler trovare parole che sappiano essere sintesi efficace di un lungo lavoro sommerso.

I testi di CLAVDIO riescono a scattare istantanee potenti e immaginifiche, che costringono a guardare negli occhi emozioni e sentimenti a tutto tondo, e ad affrontare argomenti difficili e spesso tabù come la depressione. La sua voce antica si posa su melodie killer, che nascono intime da un pianoforte o una chitarra per poi arricchirsi con synth e sequenze (e, nel caso di Freccia, dagli archi incisi da Davide Rossi, già al lavoro con Coldplay, Afterhours, Vinicio Capossela tra gli altri), soffiando delicatamente sulle parole e arricchendo la potenza espressiva, la malinconica dolcezza che permeano il disco.

Il tour di Guerra Fredda, organizzato da Bomba Dischi prosegue poi il 24 febbraio al Teatro Comunale a Cesenatico e il 25 alla Latteria Molloy a Brescia.

Chi è CLAVDIO, la biografia

Nato da padre italiano e madre capoverdiana, CLAVDIO si avvicina al mondo della musica fin da giovane, e dopo aver fatto parte di una band punk durante l'adolescenza, nel dicembre 2005 forma il gruppo post-rock/progressive metal Blue Order Project con Paolo Dionisi. Successivamente collabora con l'artista romana dark wave Mushy, prendendo parte ad alcuni dei suoi live e registrando le chitarre per il suo album “Breathless”, pubblicato nel 2013. Terminata l'esperienza Blue Order Project, nel 2012 dà vita al progetto solista Il Rondine, partecipando al concorso Le Canzoni Migliori Le Aiuta La Fame dell'etichetta indipendente La Fame Dischi, dove vince il primo premio, ottenendo quindi la produzione e la promozione di un disco, e l'ingresso nel roster dell'etichetta. Nel 2014 esce l'album d'esordio “Può capitare a chiunque ciò che può capitare a qualcuno”. Nel 2018 entra in Bomba Dischi e cambia nome d'arte in CLAVDIO, pubblicando nel novembre dello stesso anno il singolo "Cuore", che entra a sorpresa nella rotazione di importanti emittenti italiane (come Radio Deejay e RTL 102.5). Successivamente, all'inizio del 2019 escono i singoli "Ricordi" e "Nacchere", anticipando l'album “Togliatti Boulevard”. A giugno è uscito un quarto video per la canzone “Le Tue Gambe”, in occasione del lancio delle date estive, a cui segue in autunno l’inedito “Disneyland Paris”. Ha partecipato nel 2022 con la cover di “Violino Tzigano” al vinile opera d’arte in edizione limitata “Canzonette”, realizzato da Bomba Dischi in collaborazione con Gucci, sponsor del progetto, ed esposto all’interno della mostra ‘Pier Paolo Pasolini. Tutto è santo. Il corpo poetico’ a Palazzo delle esposizioni di Roma fino al 26 febbraio 2023. Il singolo “Freccia”, uscito il 2 dicembre 2022 per Bomba Dischi, segna l’atteso ritorno del cantautore e anticipa il nuovo album "Guerra Fredda", uscito il 16 dicembre.

Foto di Giacomo Gianfelici