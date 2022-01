Claustrofobia, lo spettacolo al Teatro Tirso de Molina

Se gli unici ruoli rimasti fossero per delle donne… cosa farebbero tre attori senza lavoro?

"Claustrofobia" è una storia semi-fantasiosa e semi-inventata di una situazione che se non fosse tragic… no no… fa ridere e basta… #mainagioiaspettacoli torna al Teatro Tirso de Molina dopo i successi con “Affari di Famiglia” e “Tre uomini e una cuccia” e lo fa in formazione “trio”.

Gabriele Carbotti, Fabrizio D’Alessio e Andrea Dianetti risalgono sul palco diretti ancora da Alberto Ferrari che già li aveva guidati in "Claustrofobia" di Gianni Quinto – Black Comedy Bancaria”, spettacolo fortunato che ha avuto repliche in tutta Italia. Una pièce piena di fraintendimenti e travestimenti, di escamotage e colpi di scena con richiami alla commedia classica inglese ma strizzando l’occhio alla tagliente comicità italiana senza peli sulla lingua.

Lo spettacolo è in programma al teatro Tirso de Molina dal 12 al 23 gennaio.