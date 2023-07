Claudio Santamaria apre l'Arena di Corviale

Al via domani, mercoledì 5 luglio, "Viva il cinema" l’arena di Corviale, tra le novità dell'estate 2023.

Claudio Santamaria a Corviale

Alle ore 21, il programma sarà inaugurato da Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, premiato con sette David di Donatello: la proiezione sarà introdotta dal protagonista Claudio Santamaria. Sempre a partire da domani, gli spettatori avranno l’occasione di votare il film proprio preferito da una lista di titoli che sarà fornita al pubblico prima delle proiezioni: sabato 15 alle ore 21 sarà proiettata l’opera che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze.

Viva il cinema a Corviale

Fra i successivi appuntamenti, martedì 11 luglio Luca Zingaretti introdurrà uno dei film più acclamati della storia del cinema, Il cacciatore di Michael Cimino. Giovedì 13, sarà la volta di Carlo Verdone che salirà sul palco prima della proiezione di uno dei suoi più amati successi, Troppo forte. In chiusura di programma saranno proiettati Il lato positivo – Silver Linings Playbook di David O. Russell, presentato dall’attore Paolo Calabresi (17 luglio), e Joker di Todd Philips, introdotto da Adriano Giannini, doppiatore di Joaquin Phoenix (19 luglio).

L’arena di Corviale è realizzata da Zètema Progetto Cultura e Fondazione Cinema per Roma e promossa da Roma Capitale, all’interno della nuova iniziativa “Viva il cinema” che porterà la settima arte nelle periferie della città, con tre diverse sale cinematografiche all’aperto per un totale di quarantaquattro proiezioni gratuite. Dal 4 al 18 luglio, sarà infatti allestita un’arena a Tor Bella Monaca, in via Giovanni Castano (VI Municipio), mentre un altro spazio sarà attivo nel comprensorio di Santa Maria della Pietà (XIV Municipio) dal 20 luglio al 3 agosto.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DELL'ARENA DI CORVIALE