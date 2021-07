"Best off", lo spettacolo di Claudio Morici a Villa Ada

Dopo aver intrattenuto sui social migliaia di disperati in lockdown come lui, Claudio Morici torna in carne ed ossa a Villa Ada Roma Incontra il Mondo lunedì 12 luglio.

“BEST OFF” è lo spettacolo che propone il meglio del suo repertorio: dai reading nei piccoli teatri alle librerie e gli spazi culturali, insieme a nuovissime ed esilaranti narrazioni.

“Basta con i video, gli effettini e i montaggetti”: è l’appello dell’attore sui social nel primo video no-video. "Torniamo alla vita reale”.

Protagoniste della serata: coppie che si lasciano per l’ottantesima volta, telefonate ai confini della realtà, monologhi su traslochi finiti male. Non mancano i viaggi nel tempo, come “Roma 2089”, che gli è valso la finale di Italia’s Got Talent (4 giorni prima del lockdown), e brevi saggi come il celebre “tecniche di rimorchio in fila al supermercato”, scritto e divulgato durante la pandemia.

Storielle, confessioni, invettive, strategie di sopravvivenza dal divano del salotto. Per continuare a ridere, pensare, e scoprire che forse abbiamo viaggiato tutti nello stesso posto.

Da maggio ospite fisso nell’ultima stagione di Propaganda su La7, Claudio Morici è scrittore, copywriter, autore e attore teatrale.

Ha pubblicato 5 romanzi tra cui "La terra vista dalla Luna" (Bompiani, 2009), "L’uomo d’argento" (E/O, 2012), “Confessioni di uno Spammer” (E/O, 2014).

Ha scritto reportage per Il Venerdì, Internazionale, MinimaetMoralia.

I suoi spettacoli teatrali hanno riempito teatri off romani e girato per tutta Italia. “46 tentativi di lettera a mio figlio” è finalista In-Box 2019. “Il Grande Carrello” (tratto dal libro-inchiesta di Fabio Ciconte e Stefano Liberti) ha debuttato al Festival di Internazionale nel 2019. I suoi pezzi brevi sono passarti su Radio3, Radio Rock, repubblica.it, corriere.it. E ultimamente nel varietà in streaming del Teatro di Roma



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...