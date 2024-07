Claudio Colica, Riccardo Cotumaccio e Massimo Bulgarelli al The Space Cinema Roma Parco De Medici

Il The Space Cinema Roma Parco Dè Medici è pronto a regalare a tutti i grandi appassionati un evento davvero speciale. Venerdì 26 luglio alle ore 20:15, infatti, i “Nerd Bori” accoglieranno gli spettatori in sala per guardare e commentare insieme a loro “Deadpool & Wolverine”, un’occasione unica per respirare da vicino l’euforia e la genuinità dei popolari dibattiti cinematografici che il trio di amici ospita regolarmente sulle maggiori piattaforme social.



Claudio Colica, Riccardo Cotumaccio e Massimo Bulgarelli - in arte Ivano, Steven e Romano - sono infatti tre grandi amici accomunati dalla passione per il mondo nerd, un caratteristica che li ha portati a ideare un famoso format in cui, grazie al loro linguaggio schietto, incisivo e mai banale, riescono a stuzzicare l’interesse di una grande fetta di pubblico con feroci dibattiti su fotografia, sceneggiatura, recitazione e regia di ogni capolavoro mainstream.



Il prossimo incontro con gli appassionati si svolgerà quindi direttamente in una sala cinematografica e interesserà “Deadpool & Wolverine”, il terzo capitolo dedicato al controverso mercenario Deadpool, interpretato da Ryan Reynolds, che per questa nuova avventura sarà affiancato dall’iconico mutante Wolverine, col volto di Hugh Jackman.



Per tutti gli appassionati del genere cinecomic, The Space Cinema offre inoltre la possibilità di acquistare i biglietti per l’anteprima di mezzanotte del 24 luglio, ottenendo in regalo l’esclusivo gadget “BFF Heart”. Per chi volesse invece vivere l’emozione del film in lingua originale, i biglietti sono disponibili per gli spettacoli a partire dal 25 luglio.



È possibile assicurarsi un posto per l’esclusivo evento con i Nerd Bori sul sito di The Space Cinema.