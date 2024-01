Il clarinettista Gabriele Mirabassi allo Spazio Rossellini con il Metaphora Ensemble

Dopo il debutto della scorsa estate nella cornice dell’Appia Antica Music Festival, tra il clarinettista Gabriele Mirabassi e il collettivo artistico Metaphora Ensemble è nata una stimolante collaborazione, che darà avvio alla fine del mese di gennaio ad una residenza artistica finalizzata alla registrazione del loro primo album ufficiale presso lo Spazio Rossellini, polo multidisciplinare della Regione Lazio restituito alla città di Roma dopo importanti lavori di ristrutturazione dell’antico teatro di posa del celebre regista.



Nello stesso luogo, il 30 gennaio alle ore 21.00, Gabriele Mirabassi e Metaphora Ensemble offriranno al pubblico un concerto ad ingresso gratuito in cui presenteranno in anteprima le opere contenute all’interno del progetto discografico: musiche per clarinetto e archi scritte dai grandi compositori Germano Mazzocchetti, Marcello Fera, Gabriele Mirabassi, Pietro Leveratto.



Gabriele Mirabassi nella sua carriera ha spaziato tra il jazz e la musica classica, collaborando con numerosi artisti come Richard Galliano, Enrico Pieranunzi, John Taylor, Steve Swallow, Stefano Bollani, Stefano Battaglia, Roberto Gatto, Rabih Abou-Khalil e Edmar Castañeda per quanto riguarda il Jazz. Nel campo della musica classica abbiamo John Cage, Mario Brunello, Andrea Lucchesini, Marco Rizzi, Oleksandr Semchuk, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, l’Orchestra d’Archi Italiana, la Banda Sinfonica do Estado de Sao Paoulo, l’Ensemble Conductus, Orchestra Bruno Maderna e molti altri. Inoltre, ha collaborato anche in altri ambiti quali il teatro, la canzone d’autore e la danza insieme a Gianmaria Testa, Erri De Luca, Ivano Fossati, Sergio Cammariere, Mina, Giorgio Rossi, David Riondino e Marco Paolini.

Negli ultimi anni ha iniziato a svolgere una ricerca approfondita sulla musica strumentale popolare brasiliana e sudamericana, lavorando tra gli altri con Guinga, André Mehmari, Monica Salmaso, Sergio Assad, il Trio Madeira Brasil e l’Orquestra a Base de Sopro di Curitiba.

Ha formato un suo personale trio denominato Canto di ebano che è stato premiato con il Premio della Critica Arrigo Polillo come Miglior disco dell’anno TopJazz 2008.

Nel 2009 ha ricevuto una nomination come Best Jazz Act agli Italian Jazz Awards.



Metaphora Ensemble nasce nel 2023 dall’idea di alcuni tra i più giovani musicisti dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di esplorare un repertorio che spazia dalla musica antica a quella contemporanea, con l’intento di fondere molteplici stili e linguaggi creativi.

Ensemble senza direttore, dall’organico flessibile nelle dimensioni e nella strumentazione, riunisce un collettivo artistico formato da musicisti virtuosi ed eclettici che vantano collaborazioni con le principali orchestre europee tra cui: London Symphony Orchestra, Philarmonia Orchestra, Royal Opera House, Wiener Staatsoper, Teatro alla Scala, Budapest Festival Orchestra, HR-Sinfonieorchester, Orchestra Mozart.

“Metaphora” deriva dal greco antico; è una parola composta dai termini “meta” e “phoreo”, che insieme significano “portare oltre”; l’etimologia rispecchia la visione del gruppo e si traduce nell’obiettivo di spingersi al di là dei confini tradizionali della musica, offrendo al pubblico performance coinvolgenti e stimolanti.

Ogni componente di Metaphora Ensemble contribuisce attivamente alla crescita e all’evoluzione del gruppo, grazie soprattutto ad un’apertura alla contaminazione con mondi e forme di spettacolo trasversali e alle idee di compositori contemporanei, visual artists, sound engineers e di tutti gli artisti che abbracciano l’uso di nuove tecnologie.



Gabriele Mirabassi e Metaphora Ensemble in concerto

Musiche di: Germano Mazzocchetti, Marcello Fera, Gabriele Mirabassi, Pietro Leveratto

30 gennaio, ore 21

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Spazio Rossellini, via della Vasca Navale 58 (Roma)





L’iniziativa rientra nelle attività di “Immersive Hub”, progetto vincitore del bando VitaminaG nell’ambito del programma GenerAzioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento per la Gioventù