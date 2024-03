Clara a Largo Venue

Continua l’ascesa di Clara nella scena musicale italiana. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Diamanti Grezzi”, certificato disco d’oro e stabile in Top 20 nelle classifiche Fimi/gfk dei singoli più venduti e Spotify Italia, Clara annuncia le date estive del suo Primo Tour, che proseguirà poi in autunno con gli appuntamenti nei club, inizialmente previsti a marzo 2024.

Il concerto di Clara a Roma

Il tour, prodotto da Live Nation, porterà Clara per la prima volta sui palchi dei più importanti festival italiani. Le date previste nei club a marzo (compresa quella di Roma) sono state spostate a ottobre e il viaggio live di Clara farà tappa nella Capitale giovedì 3 ottobre 2024 a Largo Venue

I tour estivo e autunnale saranno l’occasione poi per Clara di cantare finalmente dal vivo il suo album “Primo”, uscito il 16 febbraio e tutt’ora in TOP10 della classifica Fimi/gfk degli album e dei CD/vinili. Al suo interno, oltre al brano del Festival di Sanremo 2024 “Diamanti Grezzi” (disco d’oro), alla hit “Origami all’alba” (triplo disco di platino) e “Boulevard”, canzone vincitrice di Sanremo Giovani 2023, è presente anche “Ragazzi Fuori”, il brano realizzato e cantato da Clara per la colonna sonora della quarta stagione di Mare Fuori, attualmente in TOP50 Fimi/gfk dei singoli più venduti.