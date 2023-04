A Civitavecchia la musica classica e il rap sullo stesso palco

Il 5 maggio alle ore 21.00 si chiuderà la rassegna di musica classica e jazz della Cittadella della Musica di Civitavecchia con un concerto innovativo, che vedrà come protagonisti un violoncellista classico, un rapper e un producer di musica elettronica.



"Civitavecchia Spring Music Festival" a cura del Comune di Civitavecchia e ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, in collaborazione con Promu, ospiterà lo spettacolo "Dalla Classica al Rap".



Il violoncellista Simone De Sena presenterà il nuovo album, che fonde al suo interno diversi stili musicali, poesia, letteratura e ispirazioni cinematografiche: dalle più belle musiche per violoncello solo, di autori contemporanei come Giovanni Sollima, John Zorn, Mark Summer, all’elettronica del producer emergente Whitenoise28 (Ruggero Misasi); dalle liriche dei rapper della scena underground romana Esdì (Enrico Loprevite), fino ai riferimenti dell’Inferno di Dante, nella nota interpretazione di Vittorio Gassman. Uno spettacolo inedito, ricco di stimoli artistici,che superano le tradizionali catalogazioni musicali.



Simone De Sena, in qualità di primo violoncello ha collaborato con l’Orchestra L. Cherubini di R. Muti, I Solisti Aquilani , l’Istituzione Sinfonica Abruzzese e l’Orchestra Giovanile Italiana.



Collabora inoltre con Orquestra Filarmonica de Jalisco (Messico), Orchestra del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra LaVerdi di Milano, Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, Shangai Oriental Simphony Orchestra, Dusseldorf Festival Orchestra, FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana, Orchestra Leonore sotto la direzione di : R. Muti, K. Nagano, Z. Mehta, D. Renzetti, K. Penderecki, A. Boreyko, W. Marshall, J. Conlon, I. Metzmacher, e molti altri.