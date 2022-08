Civitafestival 2022: teatro, danza, musica a Civita Castellana

Maria Paiato, Antonello Salis, Giorgio Rossi, Viola Graziosi, Chiara Tomarelli, Livio Minafra e poi Lorenzo Terenzi vincitore del Premio Miglior Attore Roma Fringe Festival 2022 sono solo alcuni dei protagonisti di questa 34esima edizione del Civitafestival. Teatro, danza, musica da camera e classica e indagini sulla grande letteratura si alterneranno tra il Cortine della quattrocentesca fortezza del Sangallo, il trecentesco Chiostro di San Francesco, e i locali di ArtCeram Ex Chiesa Cappuccini a Civita Castellana (Vt).

Nella terra dei Falisci - la Tuscia - dove risiedono le radici storiche dell’intero centro Italia, dal 22 agosto all’8 settembre, torna il CivitaFestival. Diciotto appuntamenti per una programmazione artistica articolata e ricca di sfumature all’interno di un prestigioso scenario architettonico che riesce a mettere in connessione e far incontrare slanci e incursioni artistiche nettamente contemporanee con riflessioni sulle radici culturali italiane. Significativa anche la presenza di giovani artisti che hanno già dato prova delle loro abilità e vincitori di numerosi premi di carattere nazionale. Quella del CivitaFestival 2022 è una programmazione che supera il rischio della proposta affrancandosi dall’idea dell’intrattenimento fine a sé stesso.

Si inizia lunedì 22 agosto ore 18,30 ex Chiesa Cappucci Artceram, con l'inaugurazione e apertura mostra TRANSITI,per chiudere giovedì 8 settembre, alle 21, al Chiostro San Francesco on Orchestralunata con Bella giornata, il nuovo progetto dell’ensemble guidato dal Maestro Stecco.

II programma di Civitafestival

Lunedì 22 agosto

ore 18,30 ex Chiesa Cappucci Artceram

Conferenza Stampa di presentazione

A seguire

Inaugurazione mostra TRANSITI

Fotografie di Clara Parmigiani

Videoinstallazioni di Elio Martusciello

Martedì 23 agosto

ore 21,00 Cortile Maggiore Forte Sangallo

ODM ORCHESTRA DOMENICO MAZZOCCHI

Pyotr Tchaikovsky

Violin Concerto per Violino e Orchestra in Re Magg. Op. 35

L.V. Beethoven

Symphonia No.7 in La Magg. op.92

Solista Sebastian Zagame

Direttore Gianluigi Dettori

Mercoledì 24 agosto

ore 11.00 Sala espositiva Forte Sangallo

IL MIO CORPO NELLA LOTTA

Mostra su Pier Paolo Pasolini, nel centenario della sua nascita

a cura degli studenti del Liceo artistico U. Midossi Civita Castellana/Vignanello

Mercoledì 24 agosto

ore 21,00 Chiostro San Francesco

OEOAS ORCHESTRA ELETTROACUSTICA OFFICINA ARTI SONICHE

Alicia

Direttore Elio Martusciello

Giovedì 25 agosto

ore 21,00 Chiostro di San Francesco

VOMITO

di e con Lorenzo Terenzi

Premio Miglior Attore Roma Fringe Festival 2022

Venerdì 26 agosto

ore 21,00 Chiostro di San Francesco

LI QUATRINI - Prima Nazionale

tratto da La Notte Brava di P. P. Pasolini

regia e drammaturgia Marco Zordan

con Diego Migeni, Marco Zordan, Sara Adami, Carlotta Sfolgori, Elena Biagetti, Cristiano Arsì

produzione Civitafestival, Teatro Trastevere

Sabato 27 agosto

ore 21,00 Cortile Minore Forte Sangallo

ODM Orchestra Domenico Mazzocchi

per Pier Paolo Pasolini

musiche di Bach

testi P.P. Pasolini

voce recitante Marco Zordan

direttore Fabio Galadini

Domenica 28 agosto

ore 21,00 Cortile Maggiore Forte Sangallo

GUCCIO!

Uno spettacolo-concerto sull’Opera musicale di Francesco Guccini

con Valentina Bruscoli, Giuseppe Gandini

musica dal vivo Marco Morandi, Roberto Manuzzi, Luca Longhini

con le canzoni di Francesco Guccini

regia e drammaturgia Giuseppe Gandini

Lunedì 29 agosto

ore 21,30 Chiostro di San Francesco

AGATA

Giorgio Rossi incontra Livio Minafra

danzatore/coreografo Giorgio Rossi

musica/piano Livio Minafra

una coproduzione Ass. Sosta Palmizi e Ass.per la diffusione della Danza New Butoh

Martedì 30 agosto

ore 21,00 Chiostro di San Francesco

ARTEMIS DANZA

I BISLACCHI

Omaggio a Fellini

coreografia, regia, luci e costumi Monica Casadei

musiche Nino Rota

produzione Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei

coproduzione Festival Vignale Danza

In collaborazione con Fondazione Federico Fellini di Rimini, CID-Centro Internazionale Danza di Parma

con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Emilia Romagna-Assessorato alla Cultura e Cultura d’Europa, Provincia e Comune di Parma

Mercoledì 31 agosto

ore 21,00 Cortile Minore Forte Sangallo

CLUSTERENSEMBLE

per i 90 anni di Fausto Razzi

musiche di Fausto Razzi, Giacinto Scelsi, Franco Evangelisti, Edgar Varese

Direttore Fabio Galadini

Giovedì 1 settembre

ore 21,00 Chiostro San Francesco

MARIA PAIATO

Mille e una notte

da Ennio Flaiano

Venerdì 2 settembre

ore 21,00 Chiostro San Francesco

MEDEA

di Luciano Violante

con Viola Graziosi

regia Giuseppe Dipasquale

Sabato 3 settembre

ore 21,00 Chiostro di San Francesco

IL CIRCO CAPOVOLTO

Liberamente tratto dal romanzo di Milena Magnani

Roma Fringe Festival 2017: Miglior Drammaturgia, Miglior Attore e Premio del Pubblico

Palio Ermo Colle 2020: Premio del Pubblico

Premio Mauro Rostagno 2021: Premio del Pubblico

di e con Andrea Lupo

diretto da Andrea Paolucci

musiche originali David Sarnelli

una produzione Teatro delle Temperie

in collaborazione con Teatro dell’Argine

con il sostegno della Provincia di Bologna e della Regione Emilia-Romagna

Domenica 4 settembre

ore 21,00 Cortile Maggiore Forte Sangallo

ORCHESTRA GIOVANILE FONTANE DI ROMA

L. Van Beethoven Ouverture Coriolano op. 62

Concerto per pianoforte e orchestra n.1 in do maggiore op. 15

Sinfonia n. 1 in do maggiore op. 21

pianoforte Giorgia Melone

direttore Luciano Siani

Lunedì 5 settembre

ore 21,00 Chiostro San Francesco

BENJI di Claire Dowie

Traduzione ANNA PARNANZINI E MAGGIE ROSE

Interprete CHIARA TOMARELLI

Regia PIERPAOLO SEPE

Scene FRANCESCO GHISU

Costumi BARBARA BESSI

Luci GIANNI STAROPOLI

Martedì 6 settembre

ore 21,00 Chiostro di San Francesco

ANALOG TRIO

guest Antonello Salis

Riccardo Fassi pianoforte

Marco Siniscalco contrabbasso

Pierpaolo Ferroni batteria

Mercoledì 7 settembre

ore 21,00 Chiostro San Francesco

LITTLE SOMETHING

regia e coreografia Loredana Parrella

interpreti Caroline Loiseau, Yoris Petrillo, Jessica De Masi, Romano Vellucci, Enea Tomei

testo e drammaturgia Beatrice Balla

musiche originali Current

costumi Andrea Grassi

voce recitante Enea Tomei

produzione Twain Centro di Produzione Danza 2017

con il sostegno di MiBACT– Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Regione Lazio – Assessorato alla Cultura

in residenza presso Centro d’Arte e Cultura – Città di Ladispoli e Teatro Claudio Tolfa

Spettacolo Vincitore I Teatri del Sacro 2017

Giovedì 8 settembre

ore 21,00 Chiostro San Francesco

ORCHESTRALUNATA

Bella giornata

Il nuovo progetto dell’ensemble guidato dal Maestro Stecco