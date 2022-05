Civiliadi, Retake Roma Trastevere e Liberamente scendono in campo per una "sfida green"

Sabato 7 maggio, alle 21:30, il gruppo Trastevere di Retake Roma e i Caschi Verdi dell'Associazione giovanile LiberaMente scendono in campo per una "sfida green".

Nel cuore di Roma, e precisamente in Piazza Trilussa, le due realtà del terzo settore raccoglieranno rifiuti, con particolare attenzione a bottiglie e lattine, per lanciare un forte messaggio di sensibilizzazione ai giovani cittadini di Roma: ci si può divertire rispettando il Pianeta. "Metti alla prova l'attivista che è in te", recita lo slogan della manifestazione.

L'evento si svolgerà in un'ora circa, dalle 21:30 alle 22:30. I partecipanti tutti verranno divisi in due squadre: quella di Retake Roma Trastevere e quella di LiberaMente. Al termine dei 60', i sacchi - che dovranno essere pieni fino a 2/3 - saranno raggruppati e da qui partirà la conta. Vincerà la squadra che avrà tolto dalle strade di Roma il maggior numero di rifiuti. È prevista la presenza anche dell'ex Ministro Alfonso Pecoraro Scanio, attualmente Presidente del Consiglio Generale della Fondazione UniVerde nonché docente universitario.

"Spesso si parla dei giovani in modo negativo. Con questo evento, che speriamo possa trasformarsi in un format da replicare in futuro anche con altre realtà associative e con le Istituzioni - ha detto Paolo Aruffo, admin del gruppo Retake Roma Trastevere - vogliamo dimostrare di che pasta sono fatti i giovani di Roma. Così stiamo dando un importante segnale di presenza nella città: vogliamo dire ai nostri concittadini, alle Istituzioni e a tutti gli attori che operano nella Capitale, che un'altra Roma è possibile e che noi ci siamo. Insieme possiamo davvero cambiare questa città".

“LiberaMente nasce per essere uno strumento di confronto e promozione delle idee dei giovani. Quegli stessi giovani che, spesso poco coinvolti nelle decisioni e nelle scelte che ne condizionano il futuro, finiscono per disinteressarsi alla vita attiva - ha dichiarato Leonardo Ruggeri Masini, Presidente dell’Associazione - I Caschi Verdi, ad esempio, rappresentano l’emanazione della volontà giovanile di rendersi protagonisti e di salvaguardare la sostenibilità ambientale del paese, con proposte e interventi di riqualificazione al fianco della cittadinanza, come quello ci vedrà la sera del sette maggio a Trastevere. Con LiberaMente - ha proseguito il presidente - abbiamo scelto sin dall’inizio di offrire ai nostri coetanei un’esperienza di attivismo coinvolgente per ridare fiducia nel volontariato che i giovani spesso vedono come qualcosa di noioso, distante. La sfida con Retake rappresenta uno degli strumenti per riportare i giovani ad avvicinarsi a questo straordinario settore che, a Roma come altrove, costituisce un fattore determinante nel garantire servizi essenziali ai cittadini”.

Qui il link all'evento Facebook. Foto da Facebook @PaoloAruffo