Città digitali, normative e cybersicurezza: il 18 ottobre convegno in Campidoglio organizzato da Roma Capitale

Città digitali, baricentro tra normative, tecnologie, cybersicurezza e diritti della persona. Questo e molto altro sarà il tema del convegno indetto per il 18 ottobre dalle 8:30 alle 13:00 in Campidoglio alla Sala Protomoteca.

Organizzato dal Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana di Roma Capitale, con il patrocinio della Prefettura di Roma, del Garante per la Protezione dei Dati Personali e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, vuole essere l’occasione per analizzare l’impatto che le nuove tecnologie hanno sulla vita sociale, delle loro interconnessioni con le esigenze di sicurezza urbana e coniugarlo con le soluzioni di cybersicurezza e di protezione dei dati personali dei cittadini. Una necessità che sarà determinante in vita dei prossimi grandi eventi che vedranno la Capitale protagonista, primo fra tutti il Giubileo del 2025.

"Il governo delle città digitali richiede competenze multidisciplinari non solo di tipo politico, ma anche di tipo tecnico e manageriale legate alla convergenza delle diverse problematiche di sicurezza sia fisica, urbana che cibernetica, così come la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti dei cittadini. Occorre pertanto un approccio integrato per far fronte a questa sfida. In virtù di tale contesto, con il Dipartimento che dirigo, abbiamo ideato e organizzato questo convegno in cui le Autorità e i principali esperti nazionali si confronteranno per condividere contributi necessari a sviluppare e promuovere Roma nei nuovi scenari digitali" dichiara Nicla Diomede, Direttore del Dipartimento Cybersicurezza e Sicurezza Urbana di Roma Capitale.

Porteranno i saluti il Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, l’Assessore alle Politiche di Sicurezza Monica Lucarelli, il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini ed il Direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Bruno Frattasi. Molti gli esperti che discuteranno nei due panel della mattinata, tra cui Paolo Aielli, Direttore Generale di Roma Capitale; Guido Scorza, Componente del Collegio dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; Ivano Gabrielli, Direttore della Polizia Postale; Ugo Angeloni, Comandante generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e Antonio Ragonesi, Capo Area Sicurezza dell’ANCI.

Il programma dell’evento è consultabile al seguente link:

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Programma_Cittdigitali_DEF.pdf