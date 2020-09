La Città della Pizza 2020: le migliori pizze d’Italia raggiungono Roma

Dal 23 al 25 ottobre torna La Città della Pizza in Via Tuscolana, 179. Nella Capitale si aprono le porte della “Casa della Pizza Romana" che sfornerà, per tutti meravigliose ghiottonerie.

Oltre 150 Pizze in menù, la possibilità di pagare direttamente ad ogni casa del Maestro Pizzaiolo e mangiare comodamente seduti.

Ben 6.000 mq interamente dedicati al mondo della pizza in uno spazio unico, totalmente al coperto , nel cuore di Roma. Dal 23 al 25 ottobre saranno tre giorni dedicati ad una delle più antiche tradizioni culinarie del nostro Paese, in un viaggio di gusto da Nord a Sud passando per il Centro.

La Città della Pizza, è un luogo unico dove si possono degustare le migliori pizze d’Italia di più di 60 maestri pizzaioli, ma dove soprattutto ci si confronta e si parla di tecniche, di lievitazione, di eccellenza agroalimentare.

Convegni, Cene, Laboratori, Food show, Competizioni e Dibattiti che coinvolgeranno opinion leder, più di 60 grandi maestri pizzaioli, chef e appassionati. Per maggiori informazioni: La Città della Pizza 2020 su Facebook