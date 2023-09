Circo Sciarra a Villa Sciarra

Nuovi appuntamenti nel fine settimana del 15-16-17 settembre a Villa Sciarra (Via delle Mura Gianicolensi, 11) con Circo Sciarra, itinerari di arte, musica e spettacolo per tutta la famiglia.

Si comincia con tre laboratori dedicati ai bambini (dai 5 agli 11 anni), “Laboratori tra arte e natura: La natura negli occhi degli artisti” a cura di Francesca Campli, Francesca Pacini e Claudia Teodonio dell’Associazione Informadarte. Venerdì 15 alle 16.30, si inizia con “Tra cielo e mare: Laboratorio ispirato a Henri Matisse”.

Nell’ultima fase della sua vita Matisse imparò a “dipingere con le forbici” e realizzò collage di diverse dimensioni che riportavano i soggetti amati: piante, frutti, fiori ed esseri viventi, specialmente uccelli. I bambini disegnando con le forbici e scegliendo i colori primari cari all’artista, seguiranno le sue orme. Il secondo incontro, sabato 16 settembre, è “Sento il respiro della foresta: Laboratorio ispirato a Giuseppe Penone”. Attraverso le opere di questo artista la vita dell’uomo si è ri-avvicinata al ciclo di vita degli elementi naturali e degli alberi prima di tutti.

Recuperando le tecniche grafiche e le forme di Penone, anche i bambini saranno alberi e ritracceranno il respiro della natura. Infine domenica 17, sempre alle 16.30, “Tutti pazzi per i fiori: Laboratorio ispirato a Hervé Tullet”. Ogni fiore ha un significato e un linguaggio, i fiori raccontano anche chi siamo o come vorremmo essere. Il laboratorio propone la creazione di un libricino a leporello in cui rappresentare fiori fantastici, aggiungendo forme incredibili e colori inaspettati come quelli creati dall’artista Hervé Tuillet o raccolti nella “flora futurista” degli artisti di inizio ‘900.

Il programma di Circo Sciarra prosegue sabato 16 settembre dalle ore 11.00 con una “Caccia al tesoro ludico didattica” a cura dell’associazione Culturale Chissadove. Un’attività in famiglia per scoprire, attraversare e conoscere i luoghi di interesse storico-artistico della villa divertendosi. Grandi e bambini potranno cimentarsi in questo percorso basato sul gioco, le prove di abilità, l’osservazione e la scoperta. Un momento unico e speciale da vivere insieme. Alle ore 11.30 è in programma “Alla scoperta delle piante di Villa Sciarra” a cura del Dott. Ugo Laneri, botanico, Presidente di ASS-AGIR APS. Una passeggiata alla scoperta della vegetazione della Villa che è di notevole interesse, sia per la varietà delle specie, sia per la vetustà ed imponenza di alcuni esemplari arborei. Si configureranno più itinerari: uno alla scoperta delle piante più primitive quali le Gimnosperme, tra cui spiccano esemplari di Ginkgo biloba visti a suo tempo da Goethe; altri dedicati alle piante più moderne, quali le querce, il glicine, il bosso, l’alloro, gli aceri.

Chiude la giornata di sabato alle 16.30 lo spettacolo itinerante di musica “Beng!Band” con i ragazzi di Leggi Scomodo, Iacopo Teolis, Ottone Carnabuci, Lorenzo Betocchioni, Marta Fratini, Marcello della Seta, Dimitri Nicastri, Giacomo Serino. Una street Band nata per creare una realtà musicale indipendente che restituisca qualità ed energia alla musica tutta, a chi la produce e chi l’ascolta. La formazione è dinamica, 12 ragazzi con la passione per il funk, il jazz e il soul che hanno come obiettivo di coinvolgere e ballare. Con loro non esiste più la distinzione tra musicisti e pubblico, e il palco è solo un ricordo.

Sabato 16 dalle 16.30 e domenica 17 settembre dalle 11.00 alle 17.00 ci sarà anche la truccatrice Samantha Imajika con la sua postazione truccabimbi.

La mattina di domenica 17 settembre si comincia dalle 11.00 con “Colorfull Parade”, uno spettacolo/performance di circo itinerante a cura di Circo Barracuda. Animazione itinerante con sfilata di trampolieri in costume, personaggi onirici che prenderanno vita a passi di valzer.

Chiude questo week-end, domenica alle 17.30, “B&B Fiabe nella Natura”, uno spettacolo di teatro con Emanuela Bolco e Veronica Milaneschi. B&B sono Blond & Bass, due clown che quest’estate si cimenteranno nel racconto delle favole più famose, perché sono state rimandate a settembre in favologia e devono fare i compiti delle vacanze. Un viaggio rocambolesco attraverso le favole più conosciute per scoprire che i racconti sono infiniti, basta solo un po’ di fantasia. Alla fine con la magia dei bimbi e la magia dell’estate riusciranno Blond & Bass in quest’ardua impresa dei compiti per le vacanze e a passare l’esame a settembre di favologia?

Alla Città dell’altra Economia prosegue fino a domenica 17 anche “Il gioco libera tutti”, anteprima di Circo Sciarra, a cura dell’artista Valerio Bonsegna: allestimento di una ventina di giochi dell’antica tradizione realizzati con materiali naturali per riscoprire la creatività e sviluppare la manualità.

Circo Sciarra è a Villa Sciarra (Via delle Mura Gianicolensi, 11 – Roma), tutti gli eventi sono gratuiti. Per informazioni e prenotazioni comunicazionezipzone@gmail.com