Circo Sciarra, ultimo fine settimana a Villa Sciarra

Arriva alla sua ultima settimana Circo Sciarra, itinerari di arte, musica e spettacolo per tutta la famiglia a Villa Sciarra (Via delle Mura Gianicolensi, 11). Gli eventi, curati dall’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva, sono a ingresso libero.

Questi ultimi giorni di programmazione sono dedicati all’uso delle nuove tecnologie applicato allo spettacolo dal vivo con la proiezione di due spettacoli in realtà virtuale a cura di Elio Germano. Le proiezioni prevedono l’utilizzo di un proiettore e di visori messi a disposizione degli spettatori. Il 6 ottobre alle ore 18.00, è in programma “Così è (o mi pare) VR” con Elio Germano, Gaetano Bruno, Isabella Ragonese, Daniele Parisi, Gioia Salvatori, Marco Ripoldi, Maria Sole Mansutti, Bruno Valenti e Michele Sinisi. “Così è (o mi pare) VR”, l’ultimo progetto Gold, co-prodotto da Infinito e Teatro della Pergola è una rilettura in chiave moderna scritta da Elio Germano del classico di Pirandello che diventa così un film in realtà virtuale.

Il 7 e 8 ottobre, alle 17.30, in calendario “Segnale d'allarme, la mia battaglia VR” con Elio Germano e Chiara Lagani. L’opera teatrale di Elio Germano e Chiara Lagani diventa un film in realtà virtuale, diretto da Elio Germano e Omar Rashid. Segnale d’allarme è la trasposizione de “La mia battaglia”, un’opera portata in scena da Elio Germano stesso, che parla alla e della nostra epoca. Lo spettatore sarà portato a confondere immaginario e reale, in questa prospettiva la possibilità offerta dalla realtà virtuale di entrare nella narrazione sembra essere perfettamente calzante. Attraverso e grazie alla VR lo spettatore è immerso nell’opera teatrale diventandone parte.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per informazioni e prenotazioni comunicazionezipzone@gmail.com. Il programma completo è disponibile al link: https://www.zipzone.it/portfolio/circo-sciarra/