Nuovi appuntamenti nel fine settimana del 23 e 24 settembre a Villa Sciarra (via delle Mura Gianicolensi, 11) con Circo Sciarra, itinerari di arte, musica e spettacolo per tutta la famiglia. Gli eventi, curati dall’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva, sono a ingresso libero.

Si comincia sabato 23 settembre dalle ore 11 con una “Caccia al tesoro ludico didattica” a cura dell’associazione Culturale Chissadove. Un’attività in famiglia per scoprire, attraversare e conoscere i luoghi di interesse storico-artistico della villa divertendosi. Grandi e bambini potranno cimentarsi in questo percorso basato sul gioco, le prove di abilità, l’osservazione e la scoperta. Un momento unico e speciale da vivere insieme. Alle ore 11.30 è in programma “Alla scoperta delle piante di Villa Sciarra” a cura del Dott. Ugo Laneri, botanico, Presidente di ASS-AGIR APS. Una passeggiata per conoscere la vegetazione della Villa che è di notevole interesse, sia per la varietà delle specie, sia per la vetustà ed imponenza di alcuni esemplari arborei. Si configureranno più itinerari: uno alla scoperta delle piante più primitive quali le Gimnosperme, tra cui spiccano esemplari di Ginkgo biloba visti a suo tempo da Goethe; altri dedicati alle piante più moderne,come le querce, il glicine, il bosso, l’alloro, gli aceri.

Sempre sabato doppio appuntamento alle 12 e alle 16.30 con “La Premiata Compagnia Amilcare Polpacci e F.LLI” con Emanuele Avallone, Daniele Spadaro, Simone Romanò, Valeria Niandra di Felice. Una parata di bici eclettiche, capitanate dal commodoro Amilcare, elegante gentiluomo d’altri tempi insieme ai suoi fratelli, vivaci giramondo, invade la villa con fantasticherie a pedali e mirabolanti numeri di circo.

Domenica 24 settembre alle 11.30 e alle 16.30 è la volta di “Arrotella – Bici Pirata itinerante” uno spettacolo itinerante di circo con Emanuele Avallone e Daniele Spadaro. Due eleganti pirati, a bordo di un vascello meccanico su ruote, si aggirano per la Villa Sciarra. Fate molta attenzione a non incrociarli o vi tenderanno spaventosi agguati, ingaggeranno una guerra a suon di cannoni e, nel peggiore dei casi, vi proporranno un numero dal loro repertorio.

Circo Sciarra è a Villa Sciarra (Via delle Mura Gianicolensi, 11 – Roma), tutti gli eventi sono gratuiti. Per informazioni e prenotazioni comunicazionezipzone@gmail.com. Il programma completo è disponibile al link: https://www.zipzone.it/portfolio/circo-sciarra/