Circo Millennium a Roma

Orario non disponibile

Quando Dal 02/12/2022 al 23/01/2023 Orario non disponibile

Dal 2 dicembre al 29 gennaio, il Millenium Circus arriva a Capannelle. Roberto Coda Prin, insieme alla famiglia sono pronti ad offrire un nuovo spettacolo, frutto di anni di esperienza e sacrifici.

"Per noi l’accoglienza è parte essenziale per poter farvi assistere serenamente ad uno spettacolo dove la tradizione guarda al futuro - dice Roberto Coda Prin - Ecco, il futuro, l’innovazione, l’evoluzione: questi sono i cardini principali dai quali Io è la mia famiglia non vogliamo venir meno ed ecco il perché ho voluto chiamare il nostro circo Millenium".

Per la prima volta a Roma, all'Ippodromo di Capannelle, il Millenium Circus offrirà agli spettatori uno spettacolo fatto da uomini e donne che hanno dedicato tutta la loro vita ad innovarsi e migliorare sempre per poter portare felicità, ilarità e perché no, un pizzico di adrenalina."

Il programma dello spettacolo

Parata iniziale con tutti gli artisti in pista:

Evoluzioni al cerchio aereo -Miss Blaha Anett

Giocoliere al diablo – Michael Zorzan

Intermezzo comico – William Biasini

Antipodista - Anita Niemen

Intermezzo comico – William Biasini

Equilibrista al filo alto – Blaha Anett & Jhon Takamura

Intermezzo comico – William Biasini

Hula Hoop – Maghy Franchetti

Clown Musicali – I Cuginetti

Intervallo di 15 minuti

Gli angeli volanti – Flying Weiss

Intermezzo comico – William Biasini

Equilinrista alle scale libere – Derek Coda Prin

Taxi comico – Zorzan Family

Intermezzo comico – William Biasini

Ruota della morte – Jhon Takamura

Gran finale con tutti gli artisti

ACQUISTA I BIGLIETTI AD UN PREZZO SUPER CONVENIENTE SU SHOP TODAY

Foto dalla pagina Facebook di Millenium Circus