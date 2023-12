Millennium Christmas Circus a Roma Capannelle

Arriva il Millennium “Christmas Circus” a Capannelle, una festa per i tuoi sensi. Luci scintillanti, musica avvincente ed effetti speciali ti trasporteranno in un mondo di meraviglia.

Ogni numero è un’esperienza unica, un momento in cui puoi dimenticare il mondo esterno e immergerti completamente nello spettacolo. E domenica 31 dicembre, in programma il gran veglione di Capodanno.

“Gentile spettatore, carissimi bambini, io, Roberto Coda Prin, insieme alla mia famiglia vi diamo il benvenuto in casa nostra il Millennium Circus - annuncia il padrone di casa - pronti ad offrirvi il nostro nuovo spettacolo, frutto di anni di esperienza e sacrifici. Per noi - prosegue Coda Prin - l’accoglienza è parte essenziale per poter farvi assistere serenamente ad uno spettacolo dove la tradizione guarda al futuro! Ecco, il futuro, l’innovazione, l’evoluzione: questi sono i cardini principali dai quali Io è la mia famiglia non vogliamo venir meno ed ecco il perché ho voluto chiamare il nostro circo Millennium”.

Il Millennium Christmas Circus è uno spettacolo fatto da uomini e donne che hanno dedicato tutta la loro vita ad innovarsi e migliorare sempre per poter portare felicità, ilarità e perché no, un pizzico di adrenalina.

Lo spettacolo andrà in scena tutti i giorni, alle 16 e alle 18,30. Il 27 e il 28 dicembre 2023 e poi il 2 e il 3 gennaio 2024 previsto un singolo spettacolo alle 17. Domenica 31 dicembre singolo spettacolo ore 16. Giovedì 4 gennaio doppio spettacolo ore 17 e ore 19.30.