Il Circo contemporaneo a Trevignano Romano

Il Circo Contemporaneo di Ondadurto Teatro & Lit Circus sbarca a Trevignano Romano dove, nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 presso il Parco Giochi Comunale di Via degli Asinelli, le compagnie teatrali saranno protagoniste del Circ Fest in Trevignano.

Il Circ fest è un progetto di Arti Performative dal respiro internazionale di Ondadurto Teatro, realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura – Direzione Generale e Roma Capitale, all’interno di “Spettacoli dal vivo nei Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale” con il supporto del Comune di Trevignano Romano.

Dalla Performing Art al Nuovo Circo e al mondo della scena Drag, sempre con un occhio all’innovazione e alla novità attraverso anche un’opera installativa VR (Virtual Reality).

Due giorni all’insegna della multidisciplinarietà e ibridazione, grazie ad eventi che utilizzano tecniche e linguaggi specifici e alla loro commistione. Un progetto artistico-culturale il cui scopo è quello di creare un format che coinvolga un pubblico eterogeneo, che prenderà parte alla proposta culturale inclusiva, capace di raccontare il mondo nei suoi mutamenti e nel suo sviluppo verso un la visione di una società allargata.

Tra gli appuntamenti della due giorni da segnalare quello di sabato 10 settembre con l’anteprima nazionale dello spettacolo Q40 Show, una coproduzione firmata da Ondadurto Teatro e LIT Circus con artisti provenienti da Italia, Regno Unito, Messico, Irlanda e Australia. Una serata dedicata al mondo queer e alle sue interconnessioni con il circo contemporaneo. Uno spettacolo multidisciplinare sull’identità che si allontana dagli stereotipi e si incentra sulla libertà di essere davvero chi si è. Con il marchio di visualità fortemente contemporanea di Ondadurto Teatro e la presenza forte e straordinariamente acrobatica di LIT Circus.

Il CIRC FEST sarà replicato venerdì 23 e sabato 24 settembre nel comune di Palestrina.

Il programma

SABATO 10 SETTEMBRE 2022, ore 21.30

Parco Giochi Comunale, Via degli Asinelli - Trevignano Romano (RM)

Q 40 SHOW – Anteprima Assoluta

Drag / Circo Contemporaneo – Durata 40 minuti

Uno spettacolo di e con Ondadurto Teatro (IT), la drag queen HoliDolores e Lost in Translation Circus (GB, IT, MX, IE, AUS).

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022, ore 17.30 e 18.30

Parco Giochi Comunale, Via degli Asinelli - Trevignano Romano (RM)

LAB DI CIRCO CONTEMPORANEO

Laboratorio

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022, ore 18.30 (1° Turno) e 21.30 (2° Turno)

Parco Giochi Comunale, Via degli Asinelli - Trevignano Romano (RM)

C’ERA UNA VOLTA – a VR Experience

Installazione VR 3D a 360° (si consiglia prenotazione posti limitati a 60 persone a turno)