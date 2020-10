Il Circo Bianco presenta "Digital Circus in Wonderland"

Il Circo Bianco presenta Digital Circus Show, uno spettacolo per grandi e bambini in programma dal 6 all'8 dicembre a Cinecittà World.

Una nuova frontiera digitale per far vivere un mix di emozioni grazie ai suoi colori, alle luci e alle fantastiche proiezioni immersive 3D, che accompagneranno gli ospiti nella stagione del Natale. Oltre ad artisti di fama mondiale ed ospiti da tutto il mondo, Circo Bianco Digital Show è un'esperienza immersiva a 360 gradi che darà la possibilità di vedere il completo cambiamento tematico del circo in tempo reale.

Sarà possibile seguire Alice nella tana del Bianconiglio e giocare con il Cappellaio Matto all’ora del tè. Immergendosi completamente all’interno di uno scenario fantastico ambientato e realizzato con scenografie digitali e 3D.

Sarà possibile vivere una fantastica avventura in una nuova fantasiosa versione di circo digitale. Xib Digital Circus Show personaggi straordinari prendono di vita, diventando più imprevedibili e colorati che mai. Una fenomenale esperienza Immersiva, in cui sogno e realtà si alterneranno in un’emozione sempre nuova.

