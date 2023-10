"Circ@", seconda edizione

Giunto alla sua 2^ edizione, CIRC@ si consolida come progetto sperimentale dedicato alla multidisciplinarità di confine tra danza, circo, musica e teatro che mette in dialogo le ibridazioni e le contaminazioni tra circo e scena contemporanea. Le caratteristiche spaziali dello chapiteau, l’immaginario straniante e poetico del circo costituiscono il punto di partenza per realizzare spostamenti e riscritture, per ospitare eccellenze tecniche, acrobatiche, clownesche, musicali per ingaggiare nello spazio e con lo spazio uno scambio artistico intenso, una coabitazione, tra ambiti disciplinari e mondi professionali in un’ottica multidisciplinare e multiculturale anche grazie alla partecipazione di artisti internazionali.

Gli spettacoli di circo, danza, teatro e musica, i seminari e i laboratori di clownerie, completamente gratuiti, si svolgono nello chapiteau di via dei Pescatori a Casal Palocco. CIRC@ fa coesistere nello spazio originario del circo spettacoli ascrivibili a discipline diverse ma accomunate da un orizzonte poetico comune e dalla comune tensione e appartenenza ai linguaggi sperimentali e innovativi che aprono verso il teatro e il circo del futuro. Innesca e crea uno spostamento, un cortocircuito, una vibrazione che crea un campo di possibilità.

Apre la programmazione, il 12 ottobre alla Biblioteca Sandro Onofri, il laboratorio CIRC@ MANIFESTO in cui i bambini e le loro famiglie creeranno, a partire dal libro Manifesto segreto di Vanvère edizioni e utilizzando materiali di riciclo, manifesti per CIRC@ che saranno anche utilizzati dalla campagna di comunicazione e confluiranno al termine del progetto in una mostra alla Biblioteca Collina della Pace. Il laboratorio sarà realizzato il 19 ottobre anche alla Biblioteca Collina della Pace dove coinvolgerà una classe di allievi della scuola elementare.

Il 13 ottobre, in un piccolo atelier a Centocelle, MICRO 104, è in programma l’incontro seminariale Dialoghi su CIRC@ - Focus clown che vede la partecipazione dell’antropologo Enrico Nivolo autore del volume Antropologia dei clown ed è rivolto oltre che agli spettatori, agli artisti, a studiosi, critici e a clown e aspiranti clown.

Prosegue nei giorni 14, 15, 28 e 29 ottobre con gli spettacoli di circo, danza, teatro e musica nello chapiteau a Casal Palocco:



LA 8ÈME BALLE della compagnia francese Cie ZeC è un virtuosistico rimbalzo tra universi e discipline. Acrobatica, verticali, giocoleria, clown e musica si intrecciano esplorando infiniti stati d’animo. Tre personaggi stravaganti portano in scena, con umorismo e apprensione, la fragilità dei legami tra gli esseri umani. Si lanciano, si ostacolano, cantano, si arrampicano, si aiutano perché l’importante è arrivare insieme ad affermare: STO BENE!



A RIENDA SUELTA, la nuova produzione della compagnia catalana Cia Du'K'tO, mette al centro i rapporti umani, il gioco e lo spazio pubblico usando tecniche circensi – clown e acrobatica - strutture coreografiche e dinamiche drammaturgiche che nascono da giochi riconoscibili per costruire con gli spettatori uno spazio collettivo in cui la dinamica che creano i performer invita gli spettatori ad essere contagiati dalla stessa energia. Il progetto è vincitore dell'Espai l'Amistat Awards for Artistic Creation e ha debuttato alla Fira Tàrrega a settembre. Una nuova sfida per la compagnia: mettere insieme ricerca artistica e ruolo sociale dell’arte dal vivo.



I BROKE THE ICE AND SAW THE ECLIPSE è uno spettacolo di danza – coreografia Giovanna Velardi, con Giovanna Velardi e Federico Brugnone - che utilizza il clown come generatore dei due personaggi in scena. Un lui e una lei. Ragliante lei, eclissato lui. Un uomo e una donna, che, come due corpi celesti,

gravitano l’uno nell’orbita dell’altro, fino a scontrarsi e generare la più grande esplosione di luce, l’apocalisse.Rompere il ghiaccio, un processo irreversibile che rinvia, con leggerezza e virtuosismo coreografico, alla fragilità delle nostre vite e del nostro pianeta.



FRAGILE SHOW di Biancofango nasce dalla lettura appassionata di Thomas Bernhard creando una particolarissima figura di clown nero. In preda ad una febbrile eccitazione, l’antieroe Mastino-Werthaimer decide di organizzare una festa con i suoi vecchi compagni di conservatorio, quella che più comunemente si definirebbe una festa d’artisti. Seduto su una panchina, ai bordi della festa come ai bordi della vita, Mastino osserva, ragiona, si dilania. Sente gli odori, i rumori. Le voci amplificate si mescolano mostruosamente, alle risate, alle grida eccitate, al chiacchiericcio inutile.



TANGO MEETS JAZZ con Gabriele Coen, clarinetto, sax soprano, e Natalino Marchetti, fisarmonica, esplorano le somiglianze tra il jazz e il tango. Composizioni originali si alternano al Nuevo Tango di Astor Piazzolla e alla tradizione portena da “El choclo” a “El dia que me quieras” di Carlos Gardel. Il progetto si completa in modo originale con l’esecuzione di brani che testimoniano il lungo sodalizio tra tango e musica ebraica.



MISS FARO & THE OLD FASHIONED STREET BAND è una band di cinque elementi, composta da voce, banjo, contrabbasso, batteria, e sax che suona, in modalità street band come nello stile delle band itineranti di New Orleans. Un repertorio da ascoltare e ballare, dagli anni ’20 agli anni ’40.



RITR'ATTI POETICI CIRC@ di e con Laura Riccioli - disegni e pittura – Fiora Blasi e Flora Farina - scrittura poetica - incontrano il circo e si contaminano delle sue atmosfere incantate e metaforiche. Il circo è sfera e ampiezza dello sguardo, il progetto restringe il campo su un volto e lo ritrae nella sua ampiezza di possibilità. In un cerchio di rimandi e rimpalli le artiste creano di ogni persona tre ritratti di cui due saranno il frutto della visione diretta e uno sarà invece il risultato di un ascolto a occhi chiusi, mediato dalla rappresentazione e dal racconto. Una pratica rivolta a tutti – bambini e adulti - in cui la tenerezza

dell'essere guardati e del guardare si contrappone alla durezza di come spesso ci guardiamo davanti allo specchio e alla rigidità dei canoni in cui ci raccontiamo attraverso i social.



DJ per CIRC@_CHILDREN WORKSHOP TV di ØKAPI, compositore elettronico franco-italiano, noto collagista e cut-up artist, è un divertente mashup-set. Il musicista adopera elementi musicali preesistenti e li compone in un live dedicato all’immaginario del circo, un caleidoscopico downtempo-mix di future pop, bizzarre melodie vintage, collage di umori cinematici, insomma un chill-core sperimentale per tutte le eta?.

Sempre nello chapiteau a Casalpalocco due giornate di laboratorio gratuito rivolto a tutti ma in particolare agli adolescenti e ai giovani: sabato 28 e domenica 29 ottobre NON FARE IL PAGLIACCIO!, laboratorio condotto da Fiora Blasi, clown e insegnante dell’arte del clown, si rivolge ad adolescenti e giovanissimi, mettendo al centro la scoperta del proprio clown.



Chiude la programmazione la mostra dei manifesti realizzati da bambini e non solo nei laboratori CIRC@ MANIFESTO il 30 novembre, alla Biblioteca Collina della Pace.



Gli spettacoli di CIRC@



Sabato 14 ottobre

h 17.00 Laura Riccioli/Fiora Blasi/Flora Farina RITR’ATTI POETICI CIRC@

h 19.00 Giovanna Velardi I BROKE THE ICE AND SAW THE ECLIPSE



Domenica 15 OTTOBRE

h 18.00 Natalino Marchetti/Gabriele Coen TANGO MEETS JAZZ

h 19.00 Cie ZeC LA 8ÈME BALLE



Sabato 28 ottobre

h 18.00 MISS FARO & THE OLD FASHIONED STREET BAND

h 19.00 Cia Du'K'tO A RIENDA SUELTA



Domenica 29 ottobre

h 18.00 Biancofango FRAGILE SHOW

h 19.30 ØKAPI DJ per CIRC@_CHILDREN WORKSHOP TV



I luoghi di CIRC@

Chapiteau Via dei Pescatori, Casal Palocco, Roma

Biblioteca Collina della Pace Via Bompietro, 16 Roma

Biblioteca Sandro Onofri Via Umberto Lilloni 39 - 45, Roma

MICRO 104 Via delle Palme 104, Roma



