CioccoFest: grande fiera del cioccolato e festa della castagna

Torna a Caprarola il festival dei gusti del cioccolato e la festa dei sapori della castagna: dopo due anni di stop forzato, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si mescolano di nuovo i sapori dell’autunno, la bontà di un universo di cioccolata e lo scenario, splendido e indimenticabile, del complesso di Palazzo Farnese a Caprarola: tutti gli ingredienti di CioccoFest – Caprarola Gusto 4.0.

L'appuntamento è nel borgo della Tuscia, completamente pedonalizzato e offerto ai visitatori e ai bimbi, nei weekend del 15-16 e 22-23 ottobre. Una festa ad ingresso libero, dalle 10.30 alle 19.

La grande fiera del cioccolato

Cioccofest è prima di tutto una grande fiera del cioccolato, organizzata dal Comune di Caprarola, con il sostegno di Assofrutti Organizzazione Produttori Frutta in Guscio e da Associazione Proloco Caprarola che si occuperà di preparare i prelibati pranzi per i visitatori nell’area food. L’area espositori, all’interno delle Scuderie del Palazzo Farnese, offrirà agli appassionati un’esperienza basata sull’oro bruno, in ogni veste e gusto possibile. Cioccofest è anche festa della castagna, grazie al sostegno della Classe 1983, comitato che gestirà l’area food al terzo piano del Parco delle Scuderie, con pizze fritte e castagne arrosto.Un festa esplosiva, in sinergia con l’istituto professionale I.I.S. “Alessandro Farnese” di Caprarola che vedrà i propri studenti cimentarsi in showcooking e laboratori sull’arte del food.

Cioccofest sarà avventura e divertimento con giochi per bambini, gonfiabili, truck food, artisti di strada, show, parco avventura e giochi medioevali. Cioccofest è anche prodotti locali, ampia infatti l’esposizione di tipicità enogastronomiche della Tuscia. Non mancherà la musica, dalla popolare de I Controtempo, all’unicità dei venti elementi dell’Orchestralunata.

